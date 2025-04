Vincent Cassel en DJ en infiltration : voici la nouvelle comédie française complètement barrée de Netflix

Dans la dernière comédie française réalisée par So Me, Vincent Cassel y joue un DJ vieillissant contraint de collaborer avec la DGSI.

Banger, c'est la nouvelle comédie française déjantée à voir sur Netflix. Nouveaux riches, Five, Fiasco, Loin du périph... les comédies d'action françaises cartonnent et la plateforme au N rouge l'a bien compris. Désormais, le géant du streaming est un passage obligé pour tous les grands acteurs français à l'instar de Berenice Bejo, Guillaume Canet. Au tour de Vincent Cassel, qui incarne dans Banger un erstaz de David Guetta en plein creux de la vague.

Ce film, écrit et réalisé par le réalisateur et graphiste So Me (de son vrai nom Bertrand Lagros de Langeron) retrouve deux des acteurs phares de l'artiste : Vincent Cassel donc, mais aussi Laura Felpin, déjà présents dans la série 6 fois confinés (disponible sur myCANAL), dans lequel on retrouve d'ailleurs le temps d'un segment le personnage introduit dans Banger. Le film est disponible en streaming sur Netflix depuis le 2 avril 2025.

Quelle est l'intrigue de Banger ?

Ancien DJ et producteur à succès, Scorpex a connu des jours meilleurs. En pleine crise de la cinquantaine, il a perdu sa popularité et ne rêve que de retourner sur le devant de la scène. Un jour, Scorpex est approché par les services secrets français pour enquêter sur son rival : le jeune et ultra-célèbre Vestax, qui a conquis le cœur du public. Cette mission est censée permettre au DJ vieillissant de retrouver sa gloire d'antan, mais va s'avérer plus compliquées que prévue.

Quels acteurs au casting de Banger ?

Vincent Cassel : Scorpex

Laura Felpin : Rose

Mister V : Vestax

Fabeille Tardy : Julie

Alexis Manenti

Déborah Lukumuena

Nina Zem

Nicolas Maury

Philippe Katerine

Kavinsky

Paul Mirabel

Panayotis Pascot

Manu Payet

Où visionner Banger en streaming ?

Le film Banger est disponible en streaming depuis le 2 avril 2025 sur Netflix. Depuis sa sortie en 2014, la plateforme a toujours pris soin de chouchouter ses audiences françaises avec des films francophones. Pour découvrir Banger, ainsi que tous les autres films français à succès comme Sous la seine, ou encore Loin du périph', vous pouvez vous abonner au service Netflix en choisissant une des formules comprises entre 5,99 euros et 19,99 euros par mois.