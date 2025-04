The Bondsman : Kevin Bacon s'installe sur Prime Video + en chasseur de prime de l'au-delà

The Bondsman est une série créée Grainger David et inspirée de la série Brimstone. Les 8 épisodes de la première saison sont diffusés en streaming sur Prime Video le 3 avril 2025.

The Bondsman est une série d'horreur portée par Kevin Bacon, exclusivement destinée à la plateforme de streaming d'Amazon. Crée par David Grainger, cette série reprend le synopsis de Brimstone, une série d'horreur créée par Ethan Reiff et Cyrus Voris. La première saison avait été brièvement diffusée sur la chaîne Fox en 1998, avant d'être annulée. L'intégralité de la saison avait finalement été diffusée sur Sy Fy en 1999.

Pour cette nouvelle tentative, Prime Video peut compter sur Blumhouse, la maison de production du grand maître de l'horreur Jason Blum et grand partenaire d'Amazon, qui a réalisé en exclusivité pour le site certains des films d'horreur les plus célèbres de la plateforme comme House of Spoil ou Get Out. Vous pouvez découvrir The Bondsman depuis le 3 avril 2025 en streaming sur Prime Video.

Quelle est l'intrigue de The Bondsman ?

Hub Halloran est chasseur de primes. Un soir, une intervention tourne mal et Hub est tué. Il revient pourtant d'entre les morts et découvre rapidement la raison : Lucifer veut utiliser ses talents de chasseur de primes sur terre, pour chasser les démons échappés de l'enfer. Hub n'a pas le choix, s'il veut rester auprès de ses proches, il doit coopérer. Si cette mission pourrait révéler un complot diabolique et destructeur pour l'humanité, elle pourrait aussi aider Hub à se rapprocher de sa famille et l'aider à renouer avec sa passion pour la musique.

Quel casting pour The Bondsman ?

Kevin Bacon : Hub Halloran

Hub Halloran Jennifer Nettles : Maryanne

Maryanne Maxwell Jenkins : Cade

Cade Jolene Purdy : Midge

Midge Beth Grant : Kitty

Kitty Damon Herriman : Lucky

Lucky Ren Hanami : Aiko

Aiko Stan Egi : Yuki Joe

Yuki Joe Kimberly Maxwell : Sunshine

Sunshine Drexel Malkoff : Benji

Où découvrir The Bondsman en streaming ?

Les huit premiers épisodes de la première saison de The Bondsman sont disponibles en streaming sur la plateforme Prime Video le 3 avril 2025. Depuis sa création en 2016, le service du géant Amazon se distingue grâce à ses films d'horreur de qualité. La plateforme a notamment signé un contrat avec la maison de production Blumhouse pour diffuser plusieurs de ses films et séries en exclusivité comme Insidious, M3gan ou encore The Bondsman. Le catalogue prime est accessible par abonnement de 6,99 euros par mois.