George and Mandy's First Marriage : le spin-off de Young Sheldon arrive en France sur Max

La sitcom "George and Mandy's First Marriage" est un spin-off des séries "Young Sheldon" et "The Big Bang Theory". La première saison est disponible en streaming sur le service Max depuis le 3 avril 2025.

George and Mandy's First Marriage est une sitcom diffusée depuis le mois d'octobre sur la chaîne américaine CBS. Il s'agit du spin-off de la série Young Sheldon et le troisième contenu de la franchise The Big Bang Theory. Aux commandes de cette série, on retrouve Chuck Lore et ses complices Steven Mollaro et Stephen Holland, tous deux scénaristes sur TBBT et sur Young Sheldon.

Chuck Lore est un des créateurs de sitcom les plus populaires des années 2000 (Mon oncle Charlie, Dharma et Greg) et on lui doit notamment les aventures des geeks les plus célèbres du petit écran. Avec George and Mandy's First Marriage, on suit cette fois les premiers pas de George Cooper, le grand frère à l'intelligence moyenne du génie Sheldon Cooper. En France, les 14 épisodes de la saison 1 de la nouvelle série des créateurs de The Big Bang Theory sont disponibles en streaming sur Max depuis le 3 avril 2025.

Quelle intrigue pour George and Mandy's First Marriage ?

George et Mandy, désormais jeunes parents de la petite Cee-Cee ont quitté la maison Cooper pour vivre avec les parents de Mandy, Audrey and Jim. Pour le couple, la cohabitation n'est pas facile, surtout que Georgie travaille aussi dans le garage de son beau-père. En attendant de pouvoir voler de ses propres ailes, le jeune couple affronte les défis d'un quotidien d'adultes et de jeunes parents.

Quel casting pour George and Mandy's First Marriage ?

Montana Jordan : George

: George Emily Osment : Mandy

: Mandy Rachel Bay Jones : Audrey

Audrey Will Sasso : Jim

Jim Raegan Revord : Missy Cooper

Missy Cooper Melissa Peterman : Brenda Sparks

Brenda Sparks Zoe Perry : Mary Cooper

Mary Cooper Jackson Kelly : Todd

Où découvrir George and Mandy's First Marriage ?

La première saison de la sitcom George and Mandy's First Marriage est disponible en streaming sur la plateforme Max. Pour découvrir les 14 épisodes de ce nouveau sitcom, ainsi que le 7 saisons de Young Sheldon et les 12 saisons de The Big Bang Theory, vous pouvez vous abonner au service Max à partir de 5,99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec publicités.