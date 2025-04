Sweetpea : le thriller phénomène avec Ella Purnell à voir sur Paramount+

Une jeune femme qui s'ennuie et à qui la vie ne fait pas de cadeau : il n'en fallait pas davantage à l'héroïne pour devenir une dangereuse criminelle dans Sweetpea, sur Paramount+. Les infos sur le programme.

Se sentir devenir transparente pour son entourage et la société : un sentiment dangereux que les producteurs de Slow Horses et Heartstopper exploitent dans une nouvelle série disponible depuis le 4 avril 2025 sur Paramount++. En six épisodes, la production britannique Sweetpea raconte une héroïne qui a largement dépassé la crise de nerfs, passant au stade déviant de meurtrière avide de vengeance. Une façon bien tordue de reprendre confiance en elle.

Adaptée du roman du même nom de CJ Skuse, écrite par Kirstie Swain (Run) et réalisée par Ella Jones (The Baby), ce thriller a été un succès aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, à tel point que la série a déjà été renouvelée pour une saison 2. Pour prendre les traits à la fois angéliques et inquiétants de l'héroïne, la production a choisi Ella Purnell, qui a joué entre autres dans le film Miss Peregrine et les enfants particuliers et les séries Fallout et Yellowjackets. C'est également elle qui fait la voix de Jinx en VO dans la série Arcane. Autour d'elle : Nicôle Lecky (Sense8), Calam Lynch (La chronique des Bridgerton, Dunkerque) ou encore Leah Harvey (A Gentleman in Moscow).

Quelle est l'intrigue de la série Sweetpea ?

Jeune fille discrète dévorée par un fort sentiment d'insécurité, Rhiannon Lewis aime un homme qui ne veut pas s'engager, n'a jamais eu de promotion à son travail et doit veiller sur son père très malade. Tout va mal et, poussée à bout, sa vie bascule. La jeune femme

Quels acteurs au casting de la série Sweetpea ?

Ella Purnell : Rhiannon Lewis

Nicôle Lecky : Julia

Jonathan Pointing : Craig

Calam Lynch : AJ

Leah Harvey : Marina

Jeremy Swift : Norman

Dustin Demri-Burns : Jeff

Où voir la série Sweetpea en streaming ?

Vous pouvez visionner la série Sweetpea en exclusivité sur Paramount+ dès le 4 avril 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement soit directement à la plateforme de streaming pour un forfait de 7,99 euros par mois, soit via un partenaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant avec le pack Ciné/Séries à 29,99 euros en abonnement mensuel ou de 24 mois.