Lazarus : tout sur la série d'action animée japonaise de Max

Entre thriller et science-fiction, un nouvel anime nippon arrive sur la plateforme Max. Les infos sur le programme.

Attention, l'humanité est gravement menacée ! Dans Lazarus, dystopie animée créée par Shin'ichiro Watanabe (Cowboy Bebop, Samurai Champloo), un inquiétant scientifique réussit à intoxiquer la Terre entière, après avoir fait croire qu'il pouvait lui apporter la paix. L'heure est grave : pour l'occasion, une bande de super-héros se monte pour traquer le dangereux docteur et trouver un remède miracle.

À cette oeuvre a collaboré Chad Stahelski, le réalisateur de la saga John Wick, qui a conçu les scènes d'action et chorégraphié les combats. On sait que le casting japonais comprend Mamoru Miyano (Death Note), Makoto Furukawa (One Punch Man), Maaya Uchida (The Promised Neverland) ou encore Kōichi Yamadera (Ghost in the Shell).

Quelle est l'intrigue de Lazarus ?

2052. Le monde est sur le point de connaître une stabilité sans précédent, grâce à l'antidouleur "Hapna", mis au point par un neuroscientifique réputé, le Dr Skinner. Mais le docteur disparaît subitement, avant de réapparaître trois ans plus tard sous la forme d'un prophète qui provoque d'innombrables morts. En réalité, le "Hapna" a été conçu avec un effet rétroactif fatal qui se manifeste trois ans après son ingestion. Il ne reste que 30 jours avant que l'humanité ne s'éteigne. Une équipe de cinq agents, sous le nom de Lazarus, se fixe l'objectif d'obtenir le remède que seul Skinner connaît pour sauver le monde.

Quels acteurs au casting voix de Lazarus ?

Mamoru Miyano : Axel

Makoto Furukawa : Doug

Maaya Uchida : Christine

Yuma Uchida : Leland

Manama Iwami : Eleina

Akio Ôtsuka : Abel

Megumi Hayashibara : Hersch

Kōichi Yamadera : Skinner

Où voir Lazarus en streaming ?

Pour regarder Lazarus, il faut se connecter à Max. Pour voir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.