Brilliant Minds : la série médicale de Max va vous rappeler quelque chose

Un neurologue surdoué qui applique des méthodes à la limite de la légalité, c'est sur la plateforme Max. Les infos sur le programme.

Grand médecin vulgarisateur de la neurologie, il a raconté son travail et ses patients dans plusieurs ouvrages dont L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Oliver Sacks méritait bien de voir sa vie inspirée une série. Warner TV l'a fait et programme à partir du 7 avril une série de 13 épisodes de 60 minutes autour d'un neurologue qui révolutionne sa discipline par ses méthodes inhabituelles. À la création : Michael Grassi, à qui l'on doit Riverdale et Pretty Little Liars : Pêché originel.

Pour incarner le grand scientifique, la production a choisi Zachary Quinto (Heroes, Star Trek, American Horror Story) et pour l'entourer : Tamberla Perry (Ils ont cloné Tyrone), Ashleigh LaThrop (The Handmaid's Tale : La Sevante écarlate, La méthode Kominsky), Alex MacNicoll (The Society).

Quelle est l'intrigue de la série Brillant Minds ?

Oliver Wolf, neurologue révolutionnaire de renom, est un des meilleurs médecins dans son domaine mais ne fait pas l'unanimité, ses méthodes étant jugées immorales et frisant parfois l'illégalité.

Quels acteurs au casting de la série Brillant Minds ?

Zachary Quinto : Oliver Wolf

Tamberla Perry : Carol Pierce

Ashleigh LaThrop : Ericka Kinney

Alex MacNicoll : Van Markus

Aury Krebs : Dana Dang

Spence Moore II : Jacob Nash

Terry Sears : Josh Nichols

Donna Murphy : Muriel Landon

Gray Powell : Dr. Noah Wolf

Alex Ozerov : John Doe

Dorrett White : Nurse Carter

Où voir de la série Brillant Minds en streaming ?

La série Brillant Minds est diffusée en exclusivité sur Max le 7 avril 2025. Pour voir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.