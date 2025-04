Chronique Arctique : direction le centre de l'arctique pour cette sitcom de Netflix

"Chronique Arctique" est une sitcom créé par les réalisatrices inuites Stacey Aglok MacDonald et Alethea Arnaquq-Baril. La série est disponible en streaming sur Netflix depuis le 10 avril 2025.

Chronique Arctique est une sitcom canadienne créée les cinéastes inuites Alethea Arnaquq-Baril et Stacey Aglok MacDonald. Avant de collaborer sur ce projet, ces deux réalisatrices et productrices ont respectivement réalisé les documentaires primés Angry Inuk pour Arnaquq-Baril et Twice colonized pour Aglok MacDonald.

La sitcom Chronique Arctique relate avec humour les défis quotidiens des Inuits modernes et a pu compter sur le soutien de la communauté toute entière. La série est diffusée au Canada sur les chaines APTN et CBS depuis le 7 janvier 2025. Elle est disponible dans le monde entier en streaming depuis le 10 avril 2025 sur la plateforme Netflix.

Quelle est l'intrigue de Chronique Arctique ?

Sjana, une jeune femme inuite, vit, littéralement, au cœur de l'Arctique dans un petit village isolé. Comme la plupart des gens qui vivent ici, elle s'est mariée avec son amour de lycée. Désormais mère du petit Bun, Sjana questionne son mariage avec Ting, "le golden boy de la ville" qui la considère plus comme une perche à selfie que comme une partenaire. Lorsqu'elle survit à un accident de bateau causé par l'inconsistance de Ting, Sanja décide de trouver du sens à sa vie et de se réinventer. Dans un village ou tout le monde se connaît depuis la naissance, cette tâche n'est pas aisée. Heureusement, Sanja peut compter sur ses proches et sa détermination pour l'aider à trouver sa voie et sa place dans sa communauté.

Quel casting pour Chronique Arctique ?

Anna Lambe : Siaja

Siaja Mary Lynn Rajskub : Helen

Helen Keira Cooper : Bun

Bun Maika Harper : Neevee

Neevee Braeden Clarke : Kuuk

Kuuk Jay Ryan : Alistair

Alistair Kelly William : Ting

Ting Zorga Qaunaq : Millie

Millie Bailey Poching : Colin

Colin Nutaaq Doreen Simmonds : Elisapee

Elisapee Tanya Tagaq : Nuliajuk

Où visionner Chronique Arctique en streaming ?

La série Chronique Arctique est diffusée depuis le 10 avril 2025 sur la plateforme de streaming Netflix. Pour découvrir les 8 premier épisodes cette première saison et partir en voyage immersif sur la banquise, vous pouvez vous abonner à la plateforme au N rouge en sélectionnant une des trois offres proposées, comprises entre 5,99 euros et 13,49 euros par mois.