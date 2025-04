Frozen Hot Boys : si vous aimez "Rasta Rockett", jetez un œil à cette comédie feel-good de Netflix

Frozen Hot Boys est une comédie thaïlandaise qui suit des détenus embarqués dans une compétition de sculptures sur glace. Ce film est disponible en streaming sur Netflix depuis le 10 avril 2025.

Frozen Hot Boys, c'est la nouvelle comédie feel-good de Netflix, réalisée par Tanakit Kittiapithan. Elle suit les aventures d'une équipe de détenus qui participent à une compétition qu'ils n'ont, à priori, aucune chance de remporter. Ce film, qui met en scène une équipe de héros bras cassés et attachants, venus d'un pays chaud pour dompter la neige et la glace, n'est pas sans rappeler le mythique Rasta Rocket, sorti en 1993 et réalisé par Jon Turteltaub.

Frozen Hot Boys nous vient cependant de Thaïlande et met en scène des adolescents incarcérés dans un centre de détention juvénile et une jeune enseignante pleine d'ambition. Le film Frozen Hot Boys est disponible en streaming sur la plateforme de VOD Netflix depuis le 10 avril 2025.

Quelle est l'intrigue de Frozen Hot Boys ?

Kru Chom, une jeune professeur au passé trouble, intègre un centre de détention juvénile. Sur place, les adolescents sont soumis à une discipline de fer, ce qui ne les empêche pas de désobéir et de semer la pagaille. Parmi eux, Jab, un jeune fauteur de troubles. Pourtant, en découvrant son talent de sculpteur par hasard, Kru Chom décide d'inscrire Jab et trois de ses camarades aux championnats du monde de sculpture sur glace qui se tient tous les ans au Japon. Mais Jab, Joe, Win et Toomtam, ont-ils la moindre chance de remporter cette compétition alors qu'il ne neige jamais en Thaïlande ? Et si la clef du succès était simplement de croire en soi ?

Quel casting pour Frozen Hot Boys ?

Natapohn Tameeruks : Kru Chom

Kru Chom Nuttawat Thanataviepraserth : Jab

Jab Sadanont Durongkavarojana : Joe

Joe Punnanon Treewannakul : Win

Win Piyaphong Dammunee : Toomtam

Où visionner Frozen Hot Boys en streaming ?

Frozen Hot Boys est disponible en streaming sur le service de streaming Netflix. Pour le découvrir, ainsi que les nombreux contenus thaïlandais proposés par la plateforme, comme Master of the house ou Once upon a star, vous pouvez vous abonner via une des trois offres disponibles : 5,99 euros/mois (abonnement essentiel), 13,49 euros par mois (abonnement standard) et 19,99 euros par mois (abonnement Premium).