G20 : Viola Davis est une présidente en danger dans le film de Prime Video

Viola Davis est une présidente des États-Unis en danger dans G20, un thriller politique tendu sur Prime Video.

Angoisse maximale lors d'un sommet international : une attaque terroriste menace la réunion (et la vie !) des puissants. Et en particulier la présidente des Etats-Unis, jouée par Viola Davis. Ce thriller efficacement appelé G20 est disponible le 10 avril 2025 sur la plateforme Prime Video. Le film a été réalisé par Patricia Riggen, à qui l'on doit déjà Jack Ryan, Miracles from Heaven, The 22.

Au casting de ce film d'action ultra-tendu, Viola Davis, actrice et productrice américaine connue pour ses rôles dans La Couleur des sentiments et première actrice afro-américaine à avoir décroché un Oscar pour son second rôle dans Fences de Denzel Washington. Elle est entouré d'Anthony Anderson (Transformers, The Shields), Ramon Rodriguez (Will Trent) ou encore Antony Starr (The Boys).

Quelle est l'intrigue de la série G20 ?

Lorsque le sommet du G20 est pris d'assaut, la présidente des Etats-Unis, Danielle Sutton, devient la cible numéro 1. Après avoir échappé aux assaillants, elle doit déjouer l'ennemi pour protéger sa famille, défendre son pays et assurer la sécurité des dirigeants mondiaux.

Quels acteurs au casting de la série G20 ?

Viola Davis : Danielle Sutton

Anthony Anderson : Derek Sutton

Marsai Martin : Serena Sutton

Ramon Rodriguez : Agent Manny Ruiz

Antony Starr : Rutledge

Douglas Hodge : Oliver Everett

Elizabeth Marvel : Joanna Worth

Sabrina Impacciatore : Elena Romano

Angela Sarafyan : Quoll

Clark Gregg : Vice-president Harold Mosely

Gideon Emery: Warren Paxton

Ali Suliman : Agent ADWI

Où voir la série G20 en streaming ?

La série G20 est à regarder en exclusivité sur Prime Video le 10 avril 2025. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.