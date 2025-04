Vrais voisins, faux amis : une nouvelle comédie policière avec Jon Hamm à ne pas manquer

L'ancienne star de Mad Men joue un gentleman cambrioleur dans une série disponible sur Apple TV+.

Un homme riche à qui tout souriait tombe dans la délinquance après avoir perdu son travail, sa femme et son argent. Brièvement résumé, ce scénario pourrait donner le cafard mais le traitement qui lui est réservé en fait davantage une comédie policière. La série Vrais voisins, faux amis est disponible sur Apple TV+ depuis le 11 avril 2025.

Une deuxième saison a déjà été commandée. L'auteur Jonathan Tropper, qui avait déjà signé le scénario de Banshee, Warrior et See en est le showrunner. Pour jouer le gentleman cambrioleur, la production a choisi Jon Hamm, inoubliable Don Draper dans Mad Men mais aussi présent dans Le Cas Richard Jewell et Top Gun : Maverick. Son ex-femme est incarnée par Amanda Peet (2012, Mon voisin le tueur) et ses voisins par Olivia Munn (The Newsroom), Hoon Lee (Banshee) ou encore Mark Tallman (The Good Fight).

Quelle est l'intrigue de la série Vrais voisins, faux amis ?

Après avoir été licencié sans ménagement, Andrew "Coop" Copper, un gestionnaire de fonds spéculatifs tout juste divorcé, décide de cambrioler ses voisins dans le très aisé village de Westmont. Derrière les murs, il découvre des secrets plus dangereux qu'il n'aurait pu l'imaginer.

Quels acteurs au casting de la série Vrais voisins, faux amis ?

Jon Hamm : Andrew "Coop" Cooper

Amanda Peet : Mel Cooper

Olivia Munn : Samantha "Sam" Levitt

Hoon Lee : Barney Choi

Mark Tallman : Nick Brandes

Lena Hall : Allison "Ali" Cooper

Eunice Bae : Grace Choi

Isabel Gravitt : Tori Cooper

Donovan Colan : Hunter Cooper

Jennifer Mudge : Julie "Jules" Sperling

Miriam Silverman : Gretchen Reagan

Où voir la série Vrais voisins, faux amis en streaming ?

La série Vrais voisins, faux amis est diffusée en exclusivité sur Apple TV+ à partir du 11 avril 2025. Afin de profiter des nouveaux épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.