Government cheese : une comédie familiale surréaliste sur Apple TV+

Une famille d'excentriques dans l'Amérique des années 60 confrontée au retour du père après son incarcération, c'est dans Government Cheese, sur Apple TV+. Les infos sur le programme.

Rêves fous et dynamique familiale absurde : Apple TV+ programme dès le 16 avril 2025 une série loufoque sur une famille californienne dans les années 1960 dont le père, tout juste de retour de la case prison, vient apporter sa folie à une famille déjà peu conventionnelle.

Government Cheese a été créée par Paul Hunter, auteur mais aussi réalisateur de clips pour les plus grands (Justin Timberlake, Pharrell Williams, Jennifer Lopez etc.), et Aeysha Carr (Uncoupled, Brooklyn Nine-Nine). Pour jouer les membres de cette famille, la production a choisi David Oyelowo (Selma, Silo) dans le rôle du père, Simone Missick (Luke Cage, The Defenders) ou encore Evan Ellison (Addicted to romance, Devil in Ohio).

Quelle est l'intrigue de la série Government Cheese ?

Lorsque Hampton Chambers est libéré de prison, les retrouvailles familiales qu'il attendait depuis longtemps ne se déroulent pas tout à fait comme il l'avait prévu. Pendant son absence, sa femme Astoria et ses fils Einstein et Harrison ont formé une cellule familiale peu conventionnelle, et le retour d'Hampton les plonge dans le chaos.

Quels acteurs au casting de la série Government Cheese ?

David Oyelowo : Hampton Chambers

Simone Missick : Astoria Chambers

Evan Ellison : Einstein Chambers

Jahi Di'Allo Winston : Harrison Chambers

Julien Heron : Patrice Prevost

Kyle Mac : Darius Prevost

Thomas Beaudoin : Jacques

Djilali Rez-Kallah : Claude

London Garcia : Frida

Jeremy Bobb

Louis Cancelmi

Louis Ferreira

Bokeem Woodbine

John Ortiz

Adam Beach

Où voir la série Government Cheese en streaming ?

Pour regarder la série Government Cheese, vous devez accéder aux contenus de la plateforme Apple TV+ à partir du 16 avril 2025. Afin de profiter des épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.