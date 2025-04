The stolen girl : un thriller familial britannique haletant sur Disney+

The Stolen Girl est une mini-série britannique adaptée du roman "The Playdate". Ce thriller, réalisé par Eva Husson, est disponible en streaming sur la plateforme depuis le 16 avril 2025.

The Stolen Girl est une mini-série adaptée du best-seller Playdate d'Alex Dahl, publié en 2020. Écrit par Catherine Moulton (Highjack) et réalisé par Eva Husson (Entre les lignes, Mothering sunday), ce thriller explore les zones d'ombres d'une famille "comme les autres" et les répercussions d'un drame sur leur quotidien.

Cette exclusivité de Disney+ dispose également d'une équipe de production cinq étoiles et compte notamment Alex Dahl, l'auteur du livre original et Tanya Seghatchian (The power of the dog). Les cinq épisodes de la mini-série The Stolen Girl sont disponibles sur la plateforme de streaming Disney + depuis le 16 avril 2025.

Quelle est l'intrigue de The Stolen Girl ?

Elisa Blix mène une existence paisible auprès de ses deux filles et de son mari Fred. Lorsque Lucia, sa fille de neuf ans, est invitée à passer la nuit chez sa nouvelle meilleure amie Josie, Elisa accepte après avoir rencontré la mère de l'enfant, à leur domicile. Pourtant, lorsque Elisa vient chercher Lucia le lendemain, la petite fille et ses hôtes se sont évaporés et Elisa découvre que la maison a été louée pour l'occasion. Commence alors une course-poursuite ultra-médiatisée dans toute l'Europe, qui n'épargnera pas la famille Blix. Car sous ses airs de famille idéale, Elisa et son mari cachent de lourds secrets.

Quel casting pour The Stolen Girl ?

Denise Gough : Elisa Blix

Elisa Blix Holliday Grainger : Rebecca

Rebecca Robyn Betteridge : Josephine Thibault

Josephine Thibault Michael Workeye : Kaleb Negasi

Kaleb Negasi Jim Sturgess : Fred Blix

Fred Blix Ambika Mod : Selma

Selma Bronagh Waugh : DI Shona Sinclair

DI Shona Sinclair Layo-Christina Akinlude : Ds Lizzie Walker

Ds Lizzie Walker Andy Sellers : Tom O'Ryan

Tom O'Ryan Forrest Bothwell : DC Daniel Coolidge

DC Daniel Coolidge Lisa Bowerman : Maria Blix

Maria Blix Jordan Baker : Miss Thompson

Où découvrir The Stolen Girl en streaming ?

Depuis sa création en 2019, la plateforme Disney ++ propose les contenus de nombreuses franchises comme Disney, mais aussi Star Wars ou Marvel. Pourtant, Disney +, ce n'est pas que des films et des séries de fantasy ou de super-héros, c'est aussi des séries policières, des thrillers glaçants et des fresques sociales profondes qui interrogent, comme The Stolen Girl disponible en depuis le 16 avril 2025 sur la plateforme de streaming du géant du divertissement. Pour découvrir cette série et tous les autre contenus Disney +, vous pouvez vous abonner a partir de 5,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher, mais avec publicités. D'autres offres plus onéreuses mais sans publicité sont également proposées.