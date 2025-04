1 Happy Family USA : une série d'animation Prime Video sur les conséquences du 11 septembre 2001

#1 Happy Family USA est une série d'animation comique sur une famille américaine d'origine arabe dans les années 2000. La première saison est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 17 avril 2025.

#1 Happy Family USA est une série d'animation humoristique pour adultes, créée par Pam Brady (Rudy, l'ado Kraken, Les Schtroumpfs) et Ramy Youssef (Mo, Pauvres créatures). Elle raconte les souvenirs d'enfance de ce dernier, qui a connu l'avant et l'après 11 septembre.

Derrière son humour, #1 Happy Family USA aborde des sujets de société, toujours d'actualité, 24 ans plus tard : la discrimination dont sont victimes les personnes originaires des pays arabes, la paranoïa et la violence décomplexée au nom de la sécurité, mais aussi le racisme internalisé dont sont victimes ces personnes, parfois prêtes à fournir des efforts qu'on exigerait de personne d'autre.

Réalisée par Hannah Ayoubi (Harvey Breaks) et portée par une équipe de doubleurs issus du milieu du cinéma, comme l'actrice Mandy Moore (This is Us), #1 Happy Family USA aborde avec humour, mais sans concessions, les conséquences du 11 septembre sur les familles arabes et nous offre un point de vue souvent ignoré. Les huit épisodes de la première saison de #1 Happy Family USA sont disponibles en streaming depuis le 17 avril 2025 sur la plateforme de streaming Prime Video.

Quelle est l'intrigue de #1 Happy Family USA ?

Dans une Amérique historiquement multi-culturelle, la famille Hussein est une famille comme les autres. Jusqu'au 11 septembre 2001. Malgré l'enthousiasme d'Hussein Hussein, le père de famille, prêt a tout pour avoir l'air plus américain que le plus Américain des Américains, et ses enfants nés en Amérique et parfaitement intégrés, la famille réalise rapidement que désormais, pour ses voisins blancs, leurs origines sont synonymes de terrorisme. Alors que la paranoïa est à son comble, les Hussein va devoir trouver sa place dans une société de plus en plus fragmentée.

Quel casting pour #1 Happy Family USA ?

Alia Shawkat : Mona Hussein

Mona Hussein Mandy Moore : Mrs. Malcolm

Mrs. Malcolm Ramy Youssef : Hussein Hussein/ Rumi Hussein

Hussein Hussein/ Rumi Hussein Chris Redd : Marcus

Marcus Whitmer Thomas : Garrett

Garrett Akaash Singh : Dev

Dev Salma Hindy : Sharia Hussein

Sharia Hussein Randa Jarrar : Grandma

Ou découvrir #1 Happy Family USA en streaming ?

#1 Happy Family USA est disponible en streaming sur le service Prime Video depuis le 17 avril 2025. La plateforme du géant Amazon propose de nombreux animés pour adultes, à l'instar de #1 Happy Family USA, ainsi que la série Undone ou Duncan. Pour les visionner, vous pouvez souscrire au service de streaming pour 6,99 euros par mois.