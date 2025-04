The Rehearsal : c'est quoi cette drôle de série documentaire sur Max ?

"The Rehearsal" est un docu-série hybride où des anonymes se préparent aux grands événements de leur vie. Les deux saisons de la série sont diffusées en streaming sur Max depuis le 20 avril 2025.

The Rehearsal est un série documentaire créée et animée par le comédien canadien Nathan Joseph Fielder. À la fois fiction, documentaire et émission de la réalité, elle embarque les téléspectateurs dans un monde étrange à mi-chemin entre la réalité et la fiction. À contre-courant des nombreuses séries adaptées d'événements réels, The Rehearsal propose à l'inverse de jouer la réalité avant qu'elle ne se produise, en permettant aux participants de répéter les grands événements de la vie.

Nathan Joseph Fielder n'en est pas à son coup d'essai et s'est spécialisé dans les contenus qui brouillent les frontières entre la fiction et la téléréalité, alors qu'il incarne une version de lui-même scénarisée. Dans la série Nathan and you, Fielder incarnait déjà son propre rôle, et se tournait en dérision alors qu'il interprétait un professionnel venant en aide aux entreprises en difficulté. Cette série abordait en filigrane des thèmes comme l'anxiété et les difficultés sociales. Dans The Rehearsal, il rencontre cette fois des anonymes pour leur permettre de répéter des événements futurs, même si, on le sait, l'imprévu se moque bien qu'on se soit préparé ou non.

La saison 1 de The Rehearsal a été présentée aux États-Unis en 2022, et a rencontré un grand succès auprès du public. Les téléspectateurs français ont désormais l'occasion de profiter de cette série puisque la première et la deuxième saison sont disponibles en streaming depuis le 20 avril 2025 sur Max.

Quelle est l'intrigue de The Rehearsal ?

Tout le monde rêve de mener une existence sans accroc et auréolée de succès. Tout le monde rêve que les grands moments de la vie soient parfaits et inoubliables. Malheureusement, les imprévues et les déconvenues font souvent partie du chemin. Si on apprend à composer avec ce fait avéré, on aimerait que les choses se déroulent parfois exactement comme prévu. Pour ça, Nathan Joseph Fielder a la solution : une répétition générale grandeur nature où des anonymes peuvent se préparer à un événement à venir. Devenir parent ou avouer un mensonge... Nathan Joseph Fielder a tout prévu pour aider les participants à anticiper. Dans un décors ultra-réaliste et avec la complicité de nombreux acteurs, le comédien explore toutes les possibilités afin de garantir à ses invités la meilleure répétition possible !

Où regarder The Rehearsal en streaming ?

Les 12 épisodes des deux premières saisons de The Rehearsal sont disponibles en streaming sur la plateforme Max depuis le 20 avril 2025. Si les contenus ultra-qualitatifs du service HBO sont célèbres dans le monde entier, la plateforme est accessible en France depuis le 11 juin 2024. Pour découvrir The Rehearsal et d'autres séries hybrides comme Ren Fair ou Love to love you, Donna Summer, vous pouvez vous abonner au service Max à partir de 5,99€/mois (prix de démarrage avec pub, d'autres offres plus onéreuses existent sans pub).