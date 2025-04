Bullet train explosion : une course contre-la-montre angoissante dans le nouveau film de Netflix

Le train le plus rapide du monde, le Shinkansen japonais, compte à bord une bombe bien difficile à désamorcer, dans un film Netflix.

Remake du film Super Express 109 de Jun'ya Sato sorti en 1975, Bullet Train Explosion n'est pas sans rappeler le scénario de Speed, le film de Jan de Bont avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. Et pour cause : le film américain était déjà un remake de Super Express 109, mais en version "bus". Ce nouveau film japonais -et non américain-, Bullet Train Explosion est disponible le 23 avril 2025 sur Netflix.

Le réalisateur de ce thriller, Shinji Higuchi, n'est pas un inconnu puisqu'il a signé la réalisation de L'Attaque des titans et la co-réalisation avec Hideaki Anno de Godzilla Resurgence. Au casting de ce film angoissant, des actrices et acteurs nippons comme Tsuyoshi Kusanagi, vu dans Le joueur de go et The Taste of Tea mais aussi Kanata Hosada (Le pays de Tanabata), Non (Tempura) et Jun Kaname (Kingdom 2: Far and Away)

Quelle est l'intrigue du film Bullet Train Explosion ?

Le Shinkansen Hayabusa 60 à destination de Tokyo est perturbé par une alerte à la bombe et un message explicite : si le train descend en-dessous des 100 km/h, la bombe explosera sur-le-champ. Le terroriste à l'origine de la situation demande une rançon de 100 milliards de yens pour désamorcer la bombe, et ainsi sauver les passagers. Une course contre la montre s'engage pour l'équipage du train afin de déjouer les plans du poseur de bombe.

Quels acteurs au casting du film Bullet Train Explosion ?

Tsuyoshi Kusanagi : Takaichi

Kanata Hosada : Fujii

Non : Matsumoto

Jun Kaname : Todoroki

Machiko Ono : Kagami

Hana Toyoshima : Yuzuki Onodera

Daisuke Kuroda

Satoru Matsuo

Suzuka Ohgo

Matsuya Onoe

Naomasa Musaka

Pierre Taki

Yajuro Bando

Où voir le film Bullet Train Explosion en streaming ?

Pour regarder la série Bullet Train Explosion, disponible le 23 avril 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).