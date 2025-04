Étoile : une prestigieuse série internationale sur la danse avec Charlotte Gainsbourg sur Prime Video

Plongée toute en souplesse au cœur du monde de la danse classique, de part et d'autre de l'Atlantique avec Étoile, une série diffusée sur Prime Video.

Adage, grand battement et autre fouetté… la danse classique et son monde très exigeant déboulent dans la programmation de Prime Video avec une série reposant sur l'histoire de deux compagnies de ballet, basées l'une à Paris, l'autre à New York. Disponible à partir du 24 avril 2025, la série s'appelle Etoile. Elle est composée de 8 épisodes et a été imaginée par Amy Sherman-Palladino, sensibilisée au sujet par sa formation de danseuse dans sa jeunesse, et Daniel Palladino qui ont ensemble signé Gilmore Girls et Mrs Maisel.

L'ambition, les rivalités, la dynamique d'un groupe tendu vers la performance sont autant de thématiques de cette série qui se définit comme une comédie dramatique. Dans cette prestigieuse série internationale, Charlotte Gainsbourg tient l'un des rôles principaux, remplaçant Camille Cottin d'abord pressentie. On retrouve aussi Luke Kirby (Mrs Maisel), Gideon Glick (Maestro), Lou de Laâge (Le bal des folles, Respire) ou encore David Alvarez (West Side Story).

Quelle est l'intrigue de la série Étoile ?

Entre New York et Paris, deux compagnies de ballet de renommée mondiale se lancent un pari ambitieux : pour sauver leurs institutions historiques, ils échangent leurs danseuses étoiles les plus talentueuses.

Quels acteurs au casting de la série Étoile ?

Luke Kirby

Charlotte Gainsbourg : Genevieve

Gideon Glick

Simon Callow

Lou de Laâge

David Alvarez

Yanic Truesdale : Raphaël

David Haig

Ivan du Pontavice

Taïs Vinolo

Où voir la série Étoile en streaming ?

La série Étoile est à regarder en exclusivité sur Prime Video à partir du 24 avril 2025. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.