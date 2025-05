Une série policière sous haute tension à voir en streaming

"Duster" est une série policière à l'esthétique rétro des années 1970 créée par J.J. Abrams et LaToya Morgan.

Accrochez-vous car pour le mois de mai, une nouvelle série qui promet pas mal d'action débarque sur Max. Après quelques années d'absence, J.J. Abrams (le créateur de Lost) est de retour sur le petit écran avec Duster, un thriller policier dont l'action se situe dans l'Amérique des années 70.

Portée par Josh Holloway (Sawyer dans Lost) et Rachel Hilson (This Is Us), la série suit un chauffeur faisant partie d'un réseau criminel et une jeune agent du FBI bien décidée à faire tomber l'organisation. Le premier épisode de Duster est disponible le 16 mai sur Max, ensuite, un nouvel épisode sera dévoilé chaque semaine jusqu'au 4 juillet.

Quelle est l'intrigue de Duster ?

En 1972 dans le Sud-Ouest des États-Unis, Jim travaille comme chauffeur pour une organisation criminelle en plein essor. Mais l'arrivée de Nina, la première femme afro-américaine agent du FBI, va tout bouleverser. Afin de démanteler le puissant syndicat du crime, cette dernière s'associe à Jim. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu et les choses tournent vite au chaos absolu…

Quels acteurs au casting de Duster ?

Josh Holloway : Jim

Rachel Hilson : Nina

Keith David : Ezra

Sydney Elisabeth : Genesis

Greg Grunberg : Abbott

Camille Guaty : Izzy

Asivak Koostachin : Awan

Adriana Aluna Martinez : Luna

Benjamin Charles Watson : Royce

Où voir Duster en streaming ?

Si vous voulez vous plonger dans l'esthétique des années 70 et la passionnante intrigue de Duster, rendez-vous le 16 mai 2025 exclusivement sur Max. Pour découvrir les huit épisodes de la série mais aussi profiter du catalogue de la plateforme de streaming, il suffit de s'abonner. Le tarif d'un abonnement à Max varie entre 5,99 euros par mois (pour un abonnement basic avec publicités), 9,99 euros par mois (abonnement standard) et 13,99 euros par mois (abonnement premium).