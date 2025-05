À l'épreuve du diable : le jeu mental de Netflix revient dans une version encore plus impitoyable

"À l'épreuve du diable" est une émission de télé-réalité sud-coréenne. Après une première saison diffusée en 2023, la saison 2 est disponible depuis le 6 mai 2025 sur Netflix.

Suite au succès de la première saison de l'émission de télé-réalité sud-coréenne À l'épreuve du diable, Netflix a décidé de relancer son jeu de stratégie pour une deuxième saison aux enjeux encore plus élevés. En effet, dans cette suite intitulée "La salle de la mort", de nouvelles règles encore plus redoutables contribueront à susciter l'engouement du public. Même si le principe du jeu reste le même, les candidats de cette deuxième saison doivent faire face à des règles encore plus cruelles.

Côté casting, cette deuxième saison promet des batailles stratégiques encore plus complexes puisqu'elle compte 14 participants, deux de plus que pour la saison 1. Cette fois encore, les participants sont des figures médiatiques issues de divers horizons et présentant de fortes capacités intellectuelles comme Lee Se-dol, joueur de Go connu pour sa confrontation contre l'IA AlphaGo, Kyuhyun, membre du groupe K-pop Super Junior, réputé pour son esprit stratégique, ou la présentatrice Kang Ji-young, connue pour son sang-froid.

Quel est le principe du jeu À l'épreuve du diable ?

Dans À l'épreuve du diable, les candidats s'affrontent pendant une semaine dans des batailles stratégiques dans l'espoir de remporter 500 millions de wons (environ 350 000 euros). À leur arrivée, tous les candidats reçoivent une "pièce" servant à acquérir des avantages stratégiques. Au fil des jours et des épreuves, ils peuvent en gagner, en donner ou en perdre. Ceux qui se retrouvent sans aucune "pièce" sont immédiatement éliminés et ceux qui en ont le moins doivent aller en "prison". À la fin de la semaine, les deux candidats ayant réuni le plus de "pièces" sont qualifiés pour la finale.

Pour la saison 2, certaines nouveautés ont été introduites afin de créer une nouvelle dynamique de jeu : une zone de prison étendue, des duels éliminatoires, une répartition des candidats en deux groupes et des énigmes plus complexes.

Quel casting pour À l'épreuve du diable saison 2 ?

Lee Se-dol : joueur de Go

Justin H. Min : acteur américano-coréen (The Umbrella Academy)

Kyuhyun : membre du groupe K-pop Super Junior

Kang Ji-young : présentatrice de JTBC

Yoon So-hui : actrice diplômée de KAIST

Chuu : chanteuse et personnalité médiatique

Jeong Hyun-gyu : Youtuber, prodige de l'Université nationale de Séoul

Lee Seung-hyun : ancienne Miss Corée

7high : producteur musical et joueur de poker

Choi Hyun-joon : mannequin

Kim Ha-rin : chirurgienne esthétique

Park Sang-yeon : médaillé d'or de l'Olympiade internationale de physique 2021

Son Eun-yoo : avocate en fusion-acquisition

Tino : Youtuber

Où voir À l'épreuve du diable en streaming ?

Les 12 épisodes de la première saison du jeu À l'épreuve du diable sont disponibles depuis septembre 2023 sur Netflix. La saison 2 est diffusée en trois temps au cours du mois de mai 2025 : les quatre premiers épisodes sont dévoilés le 6 mai, les cinq suivants à partir du 13 mai, et les trois derniers seront disponibles dès le 20 mai. Pour s'abonner à la plateforme de streaming, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).