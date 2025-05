L'envers du sport, la vérité crue sur le Liver King : Netflix révèle les secrets et mensonges de l'influenceur carnivore

Le nouvel opus de "L'envers du sport" suit Brian Johnson l'influenceur célèbre pour manger du foie cru. Le film est disponible en streaming depuis le 13 mai 2025 sur Netflix.

L'envers du sport, la vérité crue sur le Liver King, est un film documentaire exclusivement réalisé par Netflix qui retrace le parcours de Brian Johnson, l'influenceur ultra-viril tendance viking, qui affole la manosphère avec son mode de vie proche de la nature... Et carnassier. En effet, le Youtubeur s'est fait connaître pour ses conseils diététiques, inspirés du régime "paléo" et sa consommation intensive de foie cru, qui lui aurait permis de sculpter son corps et de devenir ultra musclé et viril. Entre pratiques dangereuses et partage d'informations mensongères, le Liver King est pourtant ciblé par de nombreuses critiques et sera tenu de s'excuser auprès de son audience.

Depuis 2021, la série L'envers du sport explore les scandales qui ont agité le milieu du sport et du divertissement. Baskets et paris truqués avec : L'Envers du sport : L'arbitre pris en faute, ou encore santé mentale et tennis avec L'Envers du sport : Jeu, set et crise d'angoisse, et bien d'autres, la série exclusive de films L'envers du sport, explore toutes les disciplines sans tabou. L'envers du sport, la vérité crue sur le Liver King est disponible en streaming sur Netflix depuis le 13 mai 2025.

L'envers du sport, la vérité crue : qui est le Liver King ?

Brian Johnson est un influenceur lifestyle aux allures de brute venue du moyen age. Ce Youtubeur aux millions de vues promeut un mode de vie proche de la nature basé sur des valeurs traditionnelles et essentialistes. Une épouse ravissante et dévouée, de beaux enfants et surtout corps a la musculature impressionnante... Tout cela Brian Johnson le doit a son mode de vie viril, et notamment son alimentation qui lui a valu le surnom de Liver King. Roi du foie, car c'est dans cet aliment en particulier qu'il puiserait son succès. Le Liver King est célèbre pour se nourrir de foie cru au quotidien, sous les yeux de ses fans. S'il leur conseille d'adopter un régime alimentaire principalement carnivore, Brian Johnson cache un secret : Il s'injecte des stéroïdes. Ses recommandations sont mensongères mais aussi dangereuses pour la santé, comme le déplorent de nombreux nutritionnistes.

Où découvrir L'envers du sport, la vérité crue : Liver King en streaming ?

L'envers du sport, la vérité crue : Liver King est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 13 mai 2025. Pour découvrir ce film et tous ceux de la série L'envers du sport, mais aussi d'autres docu-séries comme Tiger King ou The Jinx, vous pouvez vous abonner au service Netflix des 7,99 euros par mois.