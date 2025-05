Murderbot Journal d'un AssaSynth : une série de science-fiction pas comme les autres

"Murderbot – Journal d'un AssaSynth" est une série de science-fiction américaine mêlant suspense et comédie avec Alexander Skarsgård. Disponible le 16 mai 2025 sur Apple TV+.

Avec un tel titre, on pourrait croire que la nouvelle série d'Apple TV+ est une énième exploration du thème d'une intelligence artificielle échappant au contrôle des humains et pouvant devenir dangereuse. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Si Murderbot – Journal d'un AssaSynth est bien une série de science-fiction, les réalisateurs Chris et Paul Weitz semblent avoir misé sur l'humour et des thématiques plus profondes qu'il n'y paraît pour tenter de renouveler le genre.

Situations absurdes, second degré et questionnements existentiels sont au cœur du récit des aventures d'un androïde qui, plutôt que de protéger des humains qu'il trouve complètement stupides, préfèrerait regarder tranquillement les feuilletons futuristes dont il raffole.

Côté casting, cette adaptation en 10 épisodes de la suite romanesque à succès de Martha Wells, Journal d'un AssaSynth, met à l'honneur l'acteur suédois Alexander Skarsgård, notamment connu pour avoir interprété Eric Northman dans la série True Blood. À ses côtés, nous retrouvons David Dastmalchian (Murdoc dans le reboot de MacGyver) et Noma Dumezweni (Hermione Granger dans la pièce Harry Potter et l'Enfant maudit).

Quelle est l'intrigue de Murderbot – Journal d'un AssaSynth ?

Dans Murderbot, un androïde de sécurité censé protéger les humains et leur obéir se pirate lui-même pour désactiver ses protocoles de contrôle. Représente-t-il un risque pour l'humanité ? Pas vraiment. À la fois attiré par les humains et consterné par leur faiblesse, celui qui s'est rebaptisé "AssaSynth" en secret n'aspire qu'à une chose : pouvoir regarder tranquillement ses soap opéras préférés. Le problème, c'est que ses fonctions de protection sont toujours actives, il se retrouve donc obligé d'intervenir lors d'une mission périlleuse, tout en dissimulant son libre arbitre.

Quels acteurs au casting de Murderbot – Journal d'un AssaSynth ?

Alexander Skarsgård : Murderbot

David Dastmalchian : Gurathin

Noma Dumezweni : Mensah

Sabrina Wu : Pin-Lee

Tattiawna Jones : Arada

Akshay Khanna : Ratthi

Tamara Podemski : Bharadwaj

Où voir Murderbot – Journal d'un AssaSynth en streaming ?

Rendez-vous dès le 16 mai 2025 sur Apple TV+ pour regarder les deux premiers épisodes de Murderbot – Journal d'un AssaSynth, ensuite, un nouvel épisode sera dévoilé chaque vendredi jusqu'au 11 juillet. Pour découvrir cette série atypique, mais également visionner d'autres films et séries du catalogue, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Après un essai gratuit de sept jours, il faudra débourser 9,99 € par mois. Il est également possible de bénéficier de trois mois d'abonnement offerts à Apple TV+ après l'achat d'un appareil Apple.