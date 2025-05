Merci et au suivant : tout sur la romance turque dont la saison 2 arrive sur Netflix

La jeune avocate à la recherche de l'amour de la série "Merci et au suivant !" revient pour de nouveaux émois amoureux sur Netflix. Les infos sur le programme.

Succès surprise à l'arrivée de sa première saison en mai 2024, la série turque Merci et au suivant ! est de retour pour une saison 2 sur la plateforme Netflix, le 15 mai 2025. Romantique et sexy, la série se déroule dans un milieu huppé et parle de la vie sentimentale d'une jeune avocate divorcée en quête de l'amour et peu sûre de ses choix.

Ecrite par Ece Yörenç et réalisée par Bertan Basaran (Shahmaran), la série se penche particulièrement sur l'analyse des rencontres modernes, notamment les applications de rencontre. Au casting de cette série turque, des comédiennes et comédiens du pays : Serenay Sarikaya a une expérience conséquente en Turquie, en plus de son métier de mannequin, Metin Akdülger compte dans sa filmographie d'autres productions pour Netflix (Atiye et Kulüp) et Hakan Kurtas, également musicien et compositeur.

Quelle est l'intrigue de la série Merci et au suivant ! ?

Après avoir quitté Ömer le jour de leur mariage, Leyla rebondit entourée de ses amis, forte de nouvelles résolutions dont l'emménagement dans un nouveau quartier. Elle y rencontre Cet Murathan et entame une relation avec lui. Une nouvelle histoire qui va beaucoup affecter Ömer.

Quels acteurs au casting de la série Merci et au suivant ! ?

Serenay Sarikaya : Leyla Taylan

Metin Akdülger : Ömer

Hakan Kurtas : Cem

Boran Kuzum : Feyyaz

Ahmet Rifat Sungar : Sarp

Meriç Aral : Funda

Esra Rusan : Esra

Sümeyra Koç : Nil

Bade Isçil : Tuba

Gülcan Arslan : Defne

Kamil Güler : Can

Cem Güler : Cihan

Efe Tuncer : Murat

Dave Wallace : Mr. Sümer

Zeynep Tuğçe Bayat : Beliz

Où voir la série Merci et au suivant ! en streaming ?

Pour regarder la série Merci et au suivant !, dont la saison 2 est disponible à partir du 15 mai 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).