La vie secrète des épouses mormones : la télé-réalité de retour pour une saison 2 sur Disney +

La vie secrète des épouses mormones suit un groupe d'influenceuses mormones modernes. La saison 1 est diffusée depuis 2024, la saison 2 est disponible en streaming sur Disney + depuis le 15 mai 2025.

Du sexe, des embrouilles, du scandale et des gossips, voici les quatre ingrédients essentiels pour fabriquer une bonne émission de télé-réalité. Avec La vie secrète des épouses mormones, Disney ++ s'offre le package complet sur fond de transgression religieuse. L'émission de téléréalité suit un groupe d'influenceuses mormones, ultra populaires sur TikTok... Et récemment impliquées dans un scandale d'échangisme (léger). Les téléspectateurs se prennent rapidement de passion pour ces épouses qui rejettent le carcan rigide de leur église. Le premier épisode de La vie secrète des épouses mormones a réalisé le meilleur score d'audience du genre de la chaîne Hulu en 2024.

Les Mormons sont connus pour leur mode de vie traditionnel et conservateur, alors que les femmes doivent se consacrer à leur mari et à leur famille. Ce n'est pas la première fois que la télévision s'empare du sujet : Trois femmes et un mari (Prime Video), Sister Wives (HBO) ou encore 19 kids and counting (TLC), les fondamentalistes fascinent avec leur mode de vie pieux et leurs nombreux enfants. Rien de tout ça, ou presque, pour les épouses mormones qui, elles, sont bien décidées à vivre pour elles et s'amuser ! Pour découvrir leurs nouvelles aventures, rendez-vous sur la plateforme de streaming Disney + où la seconde saison est disponible depuis le 15 mai 2025.

De quoi parle La vie secrète des épouses mormones ?

Taylor, Demi, Jen, Jessi, Layla, Mayci, Mikayla et Whitney, sont influenceuses sur TikTok. À l'initiative de Taylor, elles ont développé et alimenté le #momtok, un # ultra populaire affilié aux influenceuses mormones. À l'ère d'Internet, les réseaux sont devenus un moyen incontournable d'échanger sur son mode de vie et ses croyances. Assumant leur envie de modernité, ces mères de familles dispensent leurs conseils en dansant joyeusement, souvent vêtues de tenues sexy. Jusque-là, il n'y a que les anciens de l'église pour froncer du nez...

Jusqu'au jour où Taylor déclenche un scandale planétaire en révélant qu'en coulisse, elle et ses sept amies, s'adonnent à un échangisme léger (sans rapports sexuels). Ces parties fines, qui prêtent à sourire, provoquent pourtant un tollé au sein de la communauté. Alors comment Taylor, Demi, Jen, Jessi, Layla, Mayci, Mikayla et Whitney vont gérer les retombées de ce scandale ? Une chose est sûre : elles n'ont pas l'intention de renoncer à leur existence glamour et libre, tant pis si ça dérange certains membres de leur église.

Où découvrir La vie secrète des épouses mormones ?

Après avoir découvert la première saison de La vie secrète des épouses mormones en septembre 2024, les abonnés Disney + peuvent profiter de la saison 2 depuis le 15 mai 2025. Pour visionner cette série, ainsi que les nombreuses émissions de téléréalité comme Les sœurs Sozahdah ou Les Kardashians, vous pouvez vous abonner à la plateforme de VOD du géant Disney à partir de 5,99 euros par mois.