Deaf president now : un mouvement étudiant, histoire d'une mobilisation historique sur Apple TV+

Ce documentaire disponible sur Apple TV+ retrace le combat d'étudiants de l'université Gallaudet dans les années 1980. Les infos sur le programme.

L'événement a marqué un tournant dans l'histoire des droits civiques américains et notamment en faveur des Américains handicapés. En 1988 à Washington, des étudiants s'opposent à la nomination à la tête de leur université d'un président entendant face à des candidats sourds très qualifiés.

Apple TV+ relaie cette histoire à travers le film documentaire Deaf president now : un mouvement étudiant disponible à partir du 16 mai 2025 sur la plateforme. À la réalisation de ce film, un duo : Davis Guggenheim, détenteur de l'Oscar du meilleur film documentaire en 2007 pour Une vérité qui dérange sur le changement climatique et Nyle DiMarco, mannequin et acteur sourd très militant. À l'image de ce documentaire : des éléments scénarisés mais surtout de nombreuses archives et des entretiens exclusifs avec cinq figures clés du mouvement.

De quoi parle le documentaire Deaf President Now : un mouvement étudiant ?

En 1988 à l'Université Gallaudet, la nomination d'un président entendant au détriment de plusieurs candidats sourds et malentendants très qualifiés provoque huit jours de manifestations historiques. Au terme d'une semaine de rassemblements, de boycotts et de protestations, le président entendant démissionne au profit du doyen qui devient le premier président sourd de l'université.

Qui voit-on dans le documentaire Deaf President Now : un mouvement étudiant ?

Jerry Covell, étudiant activiste à l'époque

Bridgetta Bourne-Firl, étudiante activiste à l'époque

Tim Rarus, étudiant activiste à l'époque

Greg Hlibok, étudiant activiste à l'époque

I. King Jordan, nouveau président après la protestation

Où voir le documentaire Deaf President Now : un mouvement étudiant en streaming ?

Le documentaire Deaf President Now sera diffusé en exclusivité sur Apple TV+ à partir du 16 mai 2025. Afin de profiter de ce film, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.