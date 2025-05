Nine Perfect Strangers : Nicole Kidman de retour dans la série à succès d'Amazon

"Nine Perfect Strangers" est une série adaptée du best-seller éponyme de Liane Moriarty. La saison 1 est diffusée en streaming depuis 2021 sur Prime Video et la saison 2 y est disponible depuis le 21 mai 2025.

Nine Perfect Strangers est une série adaptée du thriller best-seller éponyme, publié par l'autrice australienne Liane Moriarty. Aux manettes de cette adaptation télévisée, on retrouve le scénariste Davide E. Kelley, également responsable de séries cultes, comme Allie McBeal ou Big Little Lies (cette série est aussi tirée d'un livre de Liane Moriarty, et Nicole Kidman figure au casting).

Nine Perfect Strangers se présentait au départ comme une mini-série de huit épisodes. Révélée le 18 août 2021 sur la plateforme Hulu, le public européen a pu découvrir cette série sur le service de streaming Prime Video. Suite au succès de la série (la saison un s'est hissée à la première place des contenus Hulu les plus regardés) la production a annoncé la diffusion d'une seconde saison sur le mode de l'anthologie. Depuis le 21 mai 2025, les abonnés Prime Video peuvent découvrir la suite de Nine Perfect Strangers en streaming et découvrir les nouveaux invités de La Tranquillum House.

Quelle intrigue pour Nine Perfect Strangers ?

Gourou spécialisée dans le bien-être, Masha Dmitrichenko tient la Tranquillum House, un lieu de remise en forme pour citadins débordés, et fortunés. Son concept ? Réunir neuf étrangers qui ne se connaissent pas du tout entre eux pour une semaine de bien-être ou chaque invité remplira un objectif bien précis : perdre du poids, se reposer ou encore traverser un deuil. Si Masha accueille ses convives dans des lieux grandioses, comme un ressort californien ou un chalet dans les Alpes Autrichiennes, ses méthodes peu conventionnelles déstabilisent les invités et les force à affronter leurs passés et leurs traumatismes respectifs.

Quels sont les acteurs au casting des deux saisons de Nine Perfect Strangers ?

Saison 1

Nicole Kidman : Masha Dmitrichenko

Melissa McCarthy : Frances Welty,

Michael Shannon : Napoleon Marconi

Luke Evans : Lars Lee

Samara Weaving : Jessica Chandler

Asher Keddie : Heather Marconi

Saison 2

Nicole Kidman : Masha Dmitrichenko

Murray Bartlett : Brian

Annie Murphy : Imogen

Christine Baranski : Victoria

Dolly de Leon : Agnes

Maisie Richardson-Sellers : Wolfie

King Princess : Tina

Aras Aydın : Matteo

Lucas Englander : Martin

Henry Golding : Peter

Mark Strong : David

Lena Olin : Helena

Où visionner la saison 1 et la saison 2 de Nine Perfect Strangers en streaming ?

La première saison de la série d'anthologies Nine Perfect Strangers est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis 2021, alors que la seconde saison y est disponible depuis le 21 mai 2025. Pour (re)découvrir cette série ainsi que d'autres contenus créés par David E. Kelley. comme Ally McBeal ou Big Little Lies, vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming du géant Amazon pour 6,99 euros par mois.