Fountain of youth : Natalie Portman dans le nouveau film d'aventures d'Apple TV+

Ambiance Indiana Jones pour le nouveau film de Guy Ritchie, Fountain of youth, qui part comme son nom l'indique à la recherche de la Fontaine de Jouvence. Les infos sur le programme.

Après Indiana Jones dans sa Dernière Croisade, c'est au tour de Natalie Portman et John Krasinski de partir à la recherche de la Fontaine de Jouvence, sous le regard du prolifique réalisateur Guy Ritchie. Le film Fountain of Youth est disponible sur Apple TV+ le 23 mai 2025. Il a été écrit par James Vanderbilt, le scénariste de Zodiac, The Amazing Spider-Man, Murder Mystery et plusieurs films de la franchise Scream.

Pour jouer les aventuriers, Apple TV+ a misé sur Natalie Portman (Star Wars, Black Swan) et John Krasinski (The Office, Jack Ryan). Sont également présents au casting Domhnall Gleeson (The Revenant), Eiza Gonzalez (Le problème à trois corps) et Laz Alonso (The Boys).

Quelle est l'intrigue du film Fountain of youth ?

Un frère et une sœur s'allient pour mettre au point une escroquerie mondiale afin de trouver la mythique fontaine de jouvence. S'appuyant sur leurs connaissances historiques, ils suivent une série d'indices au cours d'une aventure fantastique qui pourrait bien les conduire à l'immortalité.

Quels acteurs au casting du film Fountain of youth ?

John Krasinski : Luke Purdue

Natalie Portman : Charlotte Purdue

Domhnall Gleeson : Owen Carver

Eiza Gonzalez : Esme

Laz Alonso : Patrick Murphy

Stanley Tucci : The Elder

Arian Moayed

Carmen Ejogo : Deb Ejogo

Steve Tran : Kasem

Daniel De Bourg : Harold Cross

Michael Epp : Prager

Russell Balogh

Benjamin Chivers : Thomas

Donnie Baxter

Joe Urquhart

Où voir le film Fountain of youth en streaming ?

Le film Fountain of youth est diffusé en exclusivité sur Apple TV+ le 23 mai 2025. Afin de profiter de ce film, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.