Sirens : un casting cinq étoiles pour la nouvelle comédie de Netflix

Une patronne milliardaire qui joue de son emprise sur son assistante de modeste condition, c'est à suivre dans Sirens, série sur Netflix. Les infos sur le programme.

Après Mary and George en 2024, Julianne Moore reprend un rôle dans une autre série, cette fois ambiance " murder mystery ", dans l'adaptation télévisée d'une pièce de théâtre datant de 2011. Disponible à partir du 22 mai 2025 sur Netflix, la série Sirens se déroule en huis clos dans la propriété de grands bourgeois en Nouvelle-Angleterre, dont la tranquillité est perturbée par l'arrivée d'une jeune femme d'origine modeste venue convaincre sa soeur, qui travaille sur place comme assistante, de rentrer avec elle pour s'occuper de leur père âgé.

La confrontation des deux milieux sociaux et la relation ambiguë entre les personnages font tout le sel de cette série en cinq épisodes créée par Molly Smith Metzler, déjà derrière Maid et plusieurs épisodes de Shameless et Orange is the New Black. Pour jouer le mari de Julianne Moore, la production a choisi Kevin Bacon (Apollo 13, Mystic River). Les deux sœurs sont incarnées par Meghann Fahy (Un couple parfait, The White Lotus) et Milly Alcock (House of the Dragon).

Quelle est l'intrigue de la série Sirens ?

Devon pense que sa sœur Simone entretient une relation toxique avec sa nouvelle patronne, l'énigmatique et mondaine Michaela Kell. Elle décide d'intervenir mais se heurte à une forte résistance.

Quels acteurs au casting de la série Sirens ?

Meghann Fahy : Devon DeWitt

Julianne Moore : Michaela Kell

Milly Alcock : Simone DeWitt

Kevin Bacon : Peter Kell

Glenn Howerton : Ethan Corbin II

Bill Camp : Bruce DeWitt

Felix Solis : José

Josh Segarra : Raymond

Britney Oldford : Missy

Lauren Weedman : Patrice

Jenn Lyon : Cloe

Erin Neufer : Lisa

Emily Borromeo : Astrid

Trevor Salter : Jordan

Où voir la série Sirens en streaming ?

Pour regarder la série Sirens, dont la première saison sera disponible le 22 mai 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).