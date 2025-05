Big Mouth : les angoisses et pulsions adolescentes dans une hilarante série d'animation sur Netflix

Les joies et les incompréhensions de la puberté réunis dans cette série animée très drôle de Netflix, qui tire sa révérence avec une huitième saison.

Déjà la huitième et dernière saison de Big Mouth, la série d'animation sans tabou sur l'adolescence, dont les derniers épisodes sont disponibles sur Netflix depuis le 23 mai en France. Consentement, transformations physiques, relation à la pornographie, homosexualité, infidélité etc. la série se permet depuis de nombreuses années d'aborder de nombreux sujets de façon très frontale et avec beaucoup d'humour.

Basée sur la jeunesse de Nick Kroll et Andrew Goldberg, deux des créateurs du projet (sur quatre) qui ont donné leur nom à deux des principaux personnages, Big Mouth Pour incarner les voix de ces personnages, la version originale a misé sur son créateur Nick Kroll, l'humoriste John Mulaney, la scénariste Jessi Klein mais aussi des comédiens plus aguerris comme Maya Rudolph (Mes meilleures amies, Loot), Ayo Edebiri (The Bear) ou Jordan Peele (Get out).

Quelle est l'intrigue de la série d'animation Big Mouth ?

Des élèves de 5e d'un collège de la côte Est, près de New York, sont confrontés aux affres de la puberté et de leurs premiers pas vers la vie active. Entre amitiés, sentiments amoureux et éveils à la sexualité, chaque épisode lève tous les tabous.

Quels acteurs américains et français au casting de voix de la série d'animation Big Mouth ?

Nick Kroll (US)/Nicolas Matthys (FR) : Nick Birch

John Mulaney (US)/Maxime Van Stanfoort (FR) : Andrew Glouberman

Jessi Klein (US)/Fanny Roy (FR) : Jessi Glaser

Jason Mantzoukas (US)/ Grégory Praet (FR): Jay Bilzerian

Ayo Edebiri (US)/Nancy Philippot (FR) : Missy Foreman-Greenwald

Fred Armisen (US)/Franck Dacquin (FR): Elliot Birch

Maya Rudolph (US)/Diane Burch (FR) : Diane Birch

Jordan Peele (US)/Pierre Bodson (FR) : Duke Ellington

Où voir la série d'animation Big Mouth en streaming ?

La série d'animation Big Mouth est diffusée en exclusivité sur Netflix. Afin de profiter des nouveaux épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).