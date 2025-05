Les Dossiers oubliés : le thriller qui a conquis le monde entier arrive sur Netflix

"Les Dossiers oubliés" est une série policière britannique adaptée des romans à succès de Jussi Adler-Olsen à voir le 29 mai 2025 sur Netflix.

Un flic brisé et des secrets enfouis… Les Dossiers oubliés (Dept. Q en version originale), le nouveau thriller en neuf épisodes de Scott Franck (réalisateur et scénariste du Jeu de la dame), nous plonge dans le sous-sol poussiéreux de la police écossaise, là où les affaires classées n'attendent qu'une chose : refaire surface. Matthew Goode (Match Point, The Crown) y incarne Carl Morck, un ex-policier acariâtre qui se voit affecté aux affaires non résolues.

Si le succès de la saga littéraire Les Enquêtes du département V de Jussi Adler-Olsen a vite attiré l'œil du cinéma (six films ont vu le jour), c'est maintenant au tour de Netflix de se lancer avec une nouvelle adaptation au format série du thriller danois. Avec une particularité : Scott Franck a opéré un audacieux changement de décor en choisissant de tourner Les Dossiers oubliés au cœur d'Édimbourg, qui constitue selon lui la combinaison parfaite entre le moderne et le médiéval et qui, de surcroît, offre un cadre gothique et humide parfaitement adapté à l'ambiance sombre de ce polar.

Quelle est l'intrigue de la série Les Dossiers oubliés ?

Suite à une tragique fusillade qui a laissé sur le carreau deux de ses collègues, Carl Morck se retrouve au placard. Affecté aux affaires non résolues à Édimbourg, celui qui était un brillant policier se retrouve relégué au sous-sol du commissariat. Mais cette mise à l'écart sera finalement l'occasion de prendre sa revanche puisque, presque malgré lui, Morck commence à rassembler une équipe de jeunes qui ont tout à prouver. Ses méthodes peu orthodoxes lui permettront peut-être de résoudre son premier cold case : la disparition d'un éminent fonctionnaire.

Quels acteurs au casting de la série Les Dossiers oubliés ?

Matthew Goode : Carl Morck

Kelly Macdonald : Dr Rachel Irving

Mark Bonnar : Stephen Burns

Chloe Pirrie : Merritt Lingard

Jamie Sives : James Hardy

Leah Byrne : Rose Dickson

Kate Dickie : Moira Jacobson

Shirley Henderson : Claire Marsh

Alexej Manvelov : Akram Salim

Où voir Les Dossiers oubliés en streaming ?

Si vous avez envie de vous plonger dans des cold cases plus passionnants les uns que les autres et de découvrir des secrets aussi sombres qu'un loch écossais, rendez-vous à partir du 29 mai 2025 sur Netflix. Pour s'abonner à la plateforme de streaming, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).