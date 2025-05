Bono, stories of surrender : tout sur le documentaire d'Apple TV+ sur le leader du groupe U2

Immersion dans l'intimité d'un mythe avec le documentaire "Bono : Stories of Surrender", sur Apple TV+. Les infos sur le programme.

Images inédites et exclusives de sa tournée, longue confession sur sa vie et son oeuvre, Bono se livre dans une version réinventée de son one-man show (Stories of Surrender : An Evening of Words, Music and Some Mischief). Il est filmé en noir et blanc par Andrew Dominik, auteur notamment du film L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, avec Brad Pitt et Casey Affleck, de deux épisodes de la série Mindhunter et de documentaires consacrés à Nick Cave. Ce documentaire sera disponible le 30 mai 2025 sur la plateforme Apple TV+.

Dans une mise en scène très épurée, Bono se dévoile et partage ses souvenirs avec une sincérité touchante : le malaise cardiaque auquel il a échappé, sa rencontre avec sa future épouse et ses trois complices de U2, le décès de sa mère d'une manière brutale : d'une rupture d'anévrisme alors qu'elle assistait à l'enterrement de son propre père.

Que raconte le film documentaire Bono : Stories of Surrender ?

Le film propose une version inédite du spectacle de Bono, leader du groupe U2, où l'artiste lève le voile sur sa vie extraordinaire et sur sa famille, ses amis et la foi, qui l'ont défié et soutenu, et révèle les histoires personnelles qui ont jalonné son parcours de fils, de père, de mari, de militant et de rockstar. On y voit Bono essentiellement, présent à l'écran dans un décor dépouillée composé seulement d'une table et deux chaises.

Où voir le documentaire Bono : Stories of Surrender en streaming ?

Le film documentaire Bono : Stories of Surrender sera diffusé en exclusivité sur Apple TV+ à partir du 30 mai 2025. Afin de profiter de ce film, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.