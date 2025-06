Veuve noire : le thriller glaçant Netflix inspiré de faits réels, la preuve que la réalité dépasse parfois la fiction

Veuve noire est un film espagnol adapté d'un fait divers qui a fait trember l'Espagne en 2017. Ce thriller glaçant réalisé par Carlos Sedes est disponible en streaming sur Netflix depuis le 30 mai 2025.

Veuve Noire est un film espagnol inspiré d'un fait divers qui a fait trembler l'Espagne. En août 2017 à Valence, le corps d'un homme est découvert bardé de sept coups de couteau. Si on envisage d'abord un crime passionnel, les soupçons se déplacent rapidement sur la veuve du défunt pourtant si douce et discrète. Ce fait divers sordide est digne d'un scénario ? Souvent, la réalité inspire la fiction.

Adapté par Ramón Campos et Gema R. Neira et réalisé par Carlos Sedes, le biopic Veuve Noire est piloté par trois cinéastes espagnols habitués a travailler ensemble (De parfaites demoiselles, La terre des femmes). Il rejoint les autres thrillers inspirés de faits réels diffusés par le service de Netflix, comme Ihostage, Une femme en jeu, ou encore Le cercle des neiges. Veuve Noire est disponible en streaming sur la plateforme au N rouge depuis le 30 mai 2025.

Quelle est l'intrigue du film Veuve Noire ?

Valence, 2017, depuis un an, Arturo est marié avec Maje, une jeune infirmière douce et sans histoire. Le jour où Arturo est assassiné de sept coups de couteau, la police envisage un meurtre passionnel perpétré par une maîtresse. Pour la brigade de police, le temps est compté et Eva, l'inspectrice en charge de l'affaire, n'écarte aucune piste. Alors que le profil de l'assassin se dessine peu à peu, Eva découvre avec stupeur que tout accuse Maje, l'épouse pourtant si gentille et tranquille du défunt.

Quel casting pour le film Veuve Noire ?

Ivana Baquero : Maje

Maje Carmen Machi : Eva

Eva Tristán Ulloa : Salva

Salva Pepe Ocio : Bernardo

Où découvrir Veuve Noire en streaming ?

Le film Veuve Noir est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 30 mai 2025. Pour découvrir ce film ainsi que les nombreux contenus Netflix inspirés de faits réels comme Ihostage ou Une femme en jeu, vous pouvez vous abonner au service du géant au N rouge dès 7,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher, mais avec publicités. D'autres offres plus coûteuses mais sans pub existent également.