Stick : Owen Wilson de retour à la télé pour incarner une légende du golf sur Apple TV

"Stick" est une série sportive américaine qui suit le come-back d'une ancienne star du golf. La saison 2 sort sur Apple TV le 4 novembre 2026.

Stick est une série américaine réalisée par Jason Keller qui suit un ancien golfeur désireux de reprendre sa vie en main. Direction Apple TV, où la série, diffusée depuis 2025, dévoile sa saison 2 dès le vendredi 4 novembre 2026. Elle met en scène Owen Wilson (Zoolander, Serial Noceur...) dans la peau d'un ancien champion de golf sur le retour

Avec le succès planétaire de la série Ted Lasso, diffusée depuis 2020, la série humoristique comédie sportive feel good est devenu un genre à part entière. Stick, La meneuse (Netflix), Winning Time (HBO Max), ces séries permettent à la fois d'explorer des sports ultra-populaires tout en développant des thèmes variés et fédérateurs comme l'amour, la famille ou encore les rapports de pouvoir.

Quelle est l'intrigue de Stick ?

Stick, c'est le surnom de Pryce Cahill, un ancien champion de golf. Après avoir complètement disjoncté sur le green en pleine compétition et en public, la carrière de Stick est stoppée brutalement. Pryce perd tout : sa femme, son travail, son estime de lui... La rencontre avec un adolescent prodige du golf va permettre à l'homme brisé de retrouver peu à peu le goût de la vie et surtout la passion du golf.

Quel casting pour la série Stick ?

Owen Wilson : Pryce Cahill

Pryce Cahill Peter Dager : Santi Wheeler

Santi Wheeler Marc Maron : Mitts

Mitts Mariana Treviño : Elena

Elena Lilli Kay : Zero

Zero Judy Greer : Amber-Linn

Amber-Linn Timothy Olyphant : Clark Ross

Clark Ross Ryan Kiera Armstrong : Angela

Où visionner Stick en streaming ?

La série Stick est diffusée en streaming sur Apple TV depuis le 4 juin 2025. La saison 2, elle, est mise en ligne à partir du 4 novembre 2026 à raison d'un épisode par semaine. Pour découvrir cette série, ainsi que tous les contenus proposés par Apple TV, vous pouvez vous abonner directement au service via abonnement simple pour 9,99 €. Vous pouvez également accéder au catalogue de la plateforme en souscrivant a certaines des offres myCANAL.