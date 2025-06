Complicités : un thriller addictif avec Jessica Biel sur Prime Video

"Complicités" est une mini-série américaine réalisée par Craig Gillespie avec Jessica Biel et Elizabeth Banks. Disponible en streaming sur Prime Video depuis le 29 mai 2025.

Complicités (The Better Sister en VO), série en huit épisodes de Prime Video, promet de plonger les abonnés de la plateforme dans une haletante intrigue policière sur fond de secrets dissimulés. Adaptée du roman éponyme d'Alafair Burke, Complicités réunit les ingrédients clés du thriller : un meurtre qui ressemble à une mise en scène, un adolescent accusé d'avoir tué son père et deux sœurs au passé trouble. Au casting de ce drame familial : Jessica Biel (The Sinner), Elizabeth Banks (Hunger Games), Corey Stoll (House of Cards), Maxwell Acee Donovan (That '90s Show) et Kim Dickens (Fear the Walking Dead).

Quelle est l'intrigue de Complicités ?

Dans Complicités, la vie bien ordonnée de Chloe bascule lorsque son mari est brutalement assassiné. Dévastée, elle tente de faire face au drame comme elle peut. Cette situation va l'obliger à renouer avec sa sœur Nicky, à qui elle ne parle plus depuis des années et qui semble experte en désastres personnels. Quand la police soupçonne Ethan, le fils de Nicky ayant été élevé par Chloe, d'avoir assassiné son propre père, les deux sœurs n'ont d'autre choix que d'unir leurs forces malgré le poids du passé.

Quels acteurs au casting de Complicités ?

Jessica Biel : Chloe Taylor

Elizabeth Banks : Nicky Macintosh

Corey Stoll : Adam Macintosh

Kim Dickens : Nancy Guidry

Maxwell Acee Donovan : Ethan Macintosh

Bobby Naderi : Matt Bowen

Gabriel Sloyer : Jake Rodriguez

Gloria Reuben : Michelle Sanders

Matthew Modine : Bill Braddock

Lorraine Toussaint : Catherine Lancaster

Où voir Complicités en streaming ?

Complicités est disponible sur Prime Video depuis le 29 mai 2025. Pour découvrir cette série ainsi que d'autres drames psychologiques comme L'Ombre d'Emily ou Nine Perfect Strangers, il suffit de s'abonner à la plateforme de streaming. Prime Video propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.