Mr Wolff 2 : Ben Affleck s'allie à Jon Bernthal dans la suite du film explosif

Après le succès du premier film d'action, Christian Wolff reprend du service sur Prime Video. La suite est mise en ligne le 5 juin 2025.

En 2016, Ben Affleck surprenait tout le monde dans le rôle de Christian Wolff, un expert-comptable qui est en réalité un tueur de la mafia (et un génie des mathématiques au passage). Ce thriller américain réalisé par Gavin O'Connor avait séduit le public. Il n'est donc pas surprenant qu'une suite voit le jour, sobrement intitulée Mr Wolff 2.

Dans cette suite toujours réalisée par le cinéaste à qui l'on doit également Warrior et Jane got a gun, Ben Affleck reprend du service pour résoudre le meurtre de l'une de ses vieilles connaissances. Aidé de son frère, incarné par Jon Bernthal, il va mettre à jour un complot mortel et devenir la cible d'un réseau de tueurs impitoyables.

Quelle est l'intrigue de Mr Wolff 2 ?

Une vieille connaissance de Christian Wolff est assassinée et a laissé une note cryptique, demandant de "trouver le comptable". Wolff se sent alors obligé de résoudre l'affaire et s'allie à son frère, Brax, un homme dangereux avec lequel il est en froid, ainsi qu'à la directrice adjointe du Trésor américain. Ils vont révéler un complot mortel et devenir la cible d'un réseau impitoyable de tueurs prêts à tout pour protéger leurs secrets.

Quels acteurs au casting de Mr Wolff 2 ?

Ben Affleck : Christian Wolff

Jon Bernthal : Brax

Cynthia Addai-Robinson : Marybeth Medina

Daniella Pineda

Allison Robertson

J.K. Simmons

Où voir Mr Wolff 2 en streaming ?

C'est sur la plateforme de streaming Prime Video qu'il faut se rendre pour découvrir Mr Wolff 2. Le long-métrage porté par Ben Affleck et Jon Bernthal est mis en ligne sur Amazon le 5 juin 2025. Pour le visionner, il faut simplement avoir souscrit à un abonnement au site, moyennant 6,99 euros par mois, ou 69,90 euros par an.