K.O. : la star de MMA Cyril Gane retourne Marseille dans ce thriller français Netflix

K.O. est un film d'action français réalisé par Antoine Blossier et porté par la star de MMA Cyril Gane. Ce blockbuster est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 6 juin 2025.

Les plateformes de streaming nous ont donné l'occasion d'élargir nos horizons en découvrant du cinéma et des séries internationales. À ce jeu là, chaque pays possède sa propre spécialité : l'Espagne mise sur les saga et les faits divers (Veuve noire, Legano), la scandinavie excelle en thrillers psychologiques glaçants (Le dôme de verre, Secrets we keep), le Royaume-Uni est expert en chroniques sociales (Adolescence, Toxic Town). La France n'est pas en reste, avec ses films et séries d'actions à 100 à l'heure, ses gangs sanguinaires, ses gros guns et ses anti-héros ultra-badass, comme Balle Perdue ou Braqueurs.

K.O., écrit et réalisé par Antoine Blossier (À toute épreuve), reprend les ingrédients d'une recette inratable et y incorpore la star de MMA Cyril Gane, pour un film qui bastonne, mais qui explore aussi des thèmes plus sombres comme la culpabilité et la responsabilité. Le film d'action K.O. est diffusé en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 6 juin 2025.

Quelle est l'intrigue de K.O. ?

Bastien est un ancien champion de MMA solitaire. Responsable de la mort d'Enzo, un adversaire, Bastien est rongé par la culpabilité. Un jour, la femme d'Enzo le contacte : son fils Léo l'a appelé en panique car il était menacé. Depuis, l'adolescent est introuvable. La veuve demande alors à Bastien de retrouver Léo, il lui doit bien ça. Bastien part alors pour Marseille, où vit le jeune homme. Pour le retrouver, il va s'allier à Kenza, une flic déterminée à faire tomber les nouveaux barons de la pègre marseillaise et responsables de la disparition de Léo.

Quel casting pour K.O ?

Ciryl Gane : Bastien

Bastien Maleaume Paquin : Léo

Léo Alice Belaïdi : Kenza

Kenza Malone Ettori : Benoit Sarkissian

Où découvrir K.O. en streaming ?

Le film K.O. est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 6 juin 2025.. Pour visionner ce film, ainsi que les nombreux films d'action français diffusés par la plateforme comme les trois opus de la saga Balle perdue, vous pouvez vous abonner à la plateforme de vidéo à la demande au N rouge à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres abonnements sans pub mais plus onéreux sont également disponibles.