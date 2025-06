Predator killer of killers : tout sur le film d'animation d'action et de science-fiction de Disney+

Un viking, un Ninja et un soldat de la Seconde Guerre mondiale face à un Predator, c'est le combo disponible sur la plateforme Disney+. Les infos sur le programme.

Tous les films d'animation ne sont pas à mettre devant les yeux des enfants. Predator : Killer of Killers en fait partie avec ses images, certes superbes, mais violentes pour des yeux non avertis. Cette anthologie en trois volets disponible sur Disney++ à partir du 6 juin 2025, mettant en scène trois histoires à trois époques différentes, a été réalisée par Dan Trachtenberg, à qui l'on doit plusieurs épisodes des séries Stranger Things, The Boys et Black Mirror.

Un viking, un ninja et un pilote de la Seconde Guerre mondiale tentent de vaincre chacun dans son style un monstre extraterrestre. De l'action et de la science-fiction au programme. Pour faire les voix, les Américains ont choisi Michael Biehn (Terminator, Abyss), Rick Gonzalez (Arrow), Louis Ozawa Changchien (Jason Bourne : L'Héritage) et Lindsay LaVanchy (Scream).

Quelle est l'intrigue du film d'animation Predator : Killer of killers ?

Trois des plus redoutables guerriers de l'histoire sont sur le point d'affronter un ennemi venu d'ailleurs : un Predator. Parmi eux, une Viking impitoyable, guidant son jeune fils sur le chemin sanglant de la vengeance, un Ninja du Japon féodal, opposé à son propre frère samouraï dans une lutte brutale pour le pouvoir, et un pilote de la Seconde Guerre mondiale, lancé dans une mission périlleuse pour élucider une menace surnaturelle qui plane sur les forces alliées.

Quels acteurs au casting voix du film d'animation Predator : Killer of killers?

Michael Biehn

Rick Gonzalez

Louis Ozawa Changchien

Lindsay LaVanchy

Où voir le film d'animation Predator : Killer of killers en streaming ?

Pour regarder Predator : Killer of killers, film d'animation disponible le 6 juin 2025, il faut s'abonner à Disney+. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre avec pub, à 9,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 13,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps) pour l'abonnement premium.