L'Appel de l'Océan : Disney + dévoile un documentaire choc pour sauver les fonds marins

"David Attenborough : L'Appel de l'Océan" est un documentaire du naturaliste anglais en collaboration avec la revue National Geographic. Le film est disponible en streaming sur Disney + depuis le 8 juin 2025.

David Attenborough : L'appel de l'Océan est un film documentaire créé par le célèbre naturaliste britannique David Attenborough (Une vie sur notre planète, Netflix) en collaboration avec la revue National Geographic. Le documentaire est disponible en streaming sur Disney ++ depuis le dimanche 8 juin 2025, où il a été diffusé à l'occasion de la Journée Mondiale des Océans et de la conférence annuelle des Nations Unies sur les océans.

Les images époustouflantes, et parfois difficiles de L'Appel de l'Océan nous confrontent aux impacts écologiques des pratiques humaines. Il nous rappelle également qu'il n'est pas trop tard pour sauver les fonds marins.

L'Appel de l'Océan, un documentaire époustouflants pour sauver l'océan

On a tendance a oublier que sous la surface, on trouve un éco-système complexe et fragile composé de milliers d'êtres vivants. En moins d'un siècle, les pratiques humaines ont profondément abimé les océans. Tonnes de déchets plastiques jetés a la mer, navires au combustible ultra polluant et surtout la peche intensive, cette technique qui consiste a jeter un énorme filet lesté au fond de l'eau pour attraper le plus de poisson possible, et qui racle sans ménagement le fond de la mer, détruisant tout sur son passage.

Réalisé avec l'expertise de spécialistes et notamment celle du fondateur de l'initiative Pristine Seas de National Geographic, le docteur Enric Sala, David Attenborough : L'Appel de l'Océan nous confronte aux conséquences de ces pratiques nocives en partageant des images sublimes et exclusives. Si certaines de ces images sont tragiques, ce film nous rappelle heureusement que rien n'est perdu et que les fonds marins peuvent renaître, encore plus vigoureux.

100 ans de recherches au service de l'océan

À presque 100 ans, David Attenborough, le célèbre naturaliste britannique, continue de transmettre sa passion du monde animal et végétal. Issue d'une famille de philanthropes, Attenborough s'intéresse depuis l'enfance aux écosystèmes et plus particulièrement aux écosystèmes aquatiques. Il se lance réellement dans le documentaire dans les années 1970, et utilise des techniques de pointe pour filmer et enregistrer de façon immersive ce qui se passe sous la surface. Militant écologiste qui a consacré sa vie aux Océans et à la nature, David Attenborough a réalisé et narré de nombreuses séries documentaires célèbres et acclamées comme Wildlife on One et Life on earth. Dans L'Appel de l'Océan, David Attenborough livre son message le plus important, entre alerte et espoir : il ne tient qu'à nous d'inverser la tendance.

Où découvrir David Attenborough : L'Appel de l'Océan en streaming ?

L'Appel de l'Océan est disponible en streaming depuis le 8 juin 2025 sur la plateforme Disney +. Pour découvrir ce documentaire, ainsi que d'autres contenus éducatifs, comme Éléphants ou Un jour sur terre, vous pouvez vous abonner au service de vidéo à la demande du géant Disney à partir de 5,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher, mais avec publicités. D'autres offres existent également : l'abonnement standard à 9,99 euros par mois et l'abonnement premium à 13,99 euros par mois.