Une comédie d'action avec Orlando Bloom et Bryce Dallas Howard arrive sur Prime Video

Des comédiens ratés à qui on offre un rôle sur-mesure pour infiltrer la mafia : "Deep Cover" arrive sur Prime Video. Les infos sur le programme.

Trois comédiens, pros de l'impro, embauchés pour enquêter dans le milieu de la mafia sans en avoir les épaules ? Ce qui commence comme une farce se transforme rapidement en une aventure pleine de péripéties, mêlant action effrénée et humour décalé. C'est la promesse de comédie Deep Cover, disponible le 12 juin 2025 sur Prime Video.

Derrière la caméra : Tom Kingsley, réalisateur de Black Pond (2011) et de plusieurs épisodes de la série britannique Ghosts. Le scénario est signé de la main de Colin Trevorrow, Derek Connolly (qui ont tous les deux cosignés les scénarii de Jurassic World) Ben Ashenden et Alexander Owen.

La production a constitué un sacré trio pour jouer ces bras cassés de l'infiltration : Bryce Dallas Howard, surtout connue pour son rôle de Claire Dearing dans la franchise Jurassic World et réalisatrice de plusieurs épisodes de The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett pour Disney+, Orlando Bloom, irremplaçable Will Turner dans Pirates des Caraïbes et Legolas dans les sagas Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, et enfin Nick Mohammed, vu dans Ted Lasso où son rôle de Nathan Shelley lui a valu une nomination aux Emmy Awards.

Quelle est l'intrigue du film Deep Cover ?

Kat est professeure d'improvisation dans un petit théâtre de Londres. Alors qu'elle commence à se demander si elle a raté sa chance de réussir, un policier infiltré lui propose le rôle de sa vie. Elle recrute alors deux de ses élèves, Marlon et Hugh, pour infiltrer avec elle le milieu mafieux londonien en se faisant passer pour de dangereux criminels.

Quels acteurs au casting du film Deep Cover ?

Bryce Dallas Howard : Kat

Orlando Bloom : Marlon

Nick Mohammed : Hugh

Paddy Considine : Fly

Sonoya Mizuno : Shosh

Ian McShane : Metcalfe

Sean Bean : Billings

Ben Ashenden : Dawes

Alexander Owen : Beverley

Leart Dokle : Skender

Omid Djalili : Sagar

Nneka Okoye : K-Lash

Freya Parker : Harriet

Sophie Duker : Ellen

Susannah Fielding : Ruth

Ania Magliano

Assa Kanoute : Laura

Anthony Rotsa : Nico

Où voir le film Deep Cover en streaming ?

Le film Deep Cover est à regarder en exclusivité sur Prime Video le 12 juin 2025. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.