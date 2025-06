Un thriller paranoïaque avec Julianne Moore et Sydney Sweeney sur Apple TV+

Les deux actrices mêlent leur talent dans un film tendu, Echo Valley, bientôt disponible sur Apple TV+. Les infos sur ce programme.

La présence de Ridley Scott au générique n'est jamais un détail. Le producteur (qui a signé Alien, Blade Runner et Thelma & Louise, entre autres, en tant que réalisateur) s'est impliqué dans le thriller rural et étouffant Echo Valley, film disponible à partir du 13 juin sur Apple TV+, où évolue une mère et sa fille paumée et instable. Pour filmer ce duo et ses secrets, le choix s'est porté sur Michael Pearce, remarqué pour Invasion (2021) avec un scénario imaginé par Brad Ingelsby (Mare of Easttow).

Au casting de ce film centré sur la relation mère-fille : Julianne Moore, qu'on ne présente plus, Oscar de la Meilleur actrice pour Still Alice, qui a joué pour les plus grands (Steven Spielberg, Ridley Scott, les frères Coen, Gus Van Sant etc.) et Sydney Sweeney, repérée dans Once Upon a Time…. In Hollywood de Quentin Tarantino, une des stars de la série Euphoria, vue également dans The White Lotus. À noter aussi, la présence de Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Dune), impeccable en ex-mari au bord de la rupture.

Quelle est l'intrigue du film Echo Valley ?

Dans sa ferme d'Echo Valley, alors qu'elle tente d'être une mère présente et réconfortante pour son enfant difficile, Kate découvre un jour sa fille en état de panique et couverte du sang de quelqu'un d'autre. Tandis que Kate reconstitue avec effroi le cours des événements, elle découvre sa force en tant que mère pour sauver son enfant.

Quels acteurs au casting du film Echo Valley ?

Julianne Moore : Kate Garrett

Sydney Sweeney : Claire

Domhall Gleason : Jackie

Kyle MacLachlan :Richard Garrett

Fiona Shaw : Jessie Oliver

Edmund Donovan : Ryan

Rebecca Creskoff : Emma Hanway

Albert Jones : Detective Ken Ballard

Will Fitz : Lifeguard

Audrey Grace Marshall : Mallory Hanway

Merritt Janson : Haughty Mother

Jared Canfield : Park Ranger

Luciana VanDette : Hannah

Où voir le film Echo Valley en streaming ?

Le film Echo Valley sera diffusé en exclusivité sur Apple TV+ à partir du 13 juin 2025. Afin de profiter de ce film, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.