Tout pour la lumière : 5 épisodes en avance, les heures de diffusion sur Netflix et TF1

Le nouveau feuilleton français sur le thème de la danse et du chant a débuté. Des épisodes sont déjà sortis sur Netflix, juste avant la diffusion sur TF1.

Les nostalgiques de Un, dos, tres ou de Glee vont être ravis, tout comme les amateurs de feuilletons et de musique. Netflix et TF1 lancent Tout pour la lumière, une série dramatique qui suit le quotidien de jeunes talents de la danse et du chant. Au programme, des intrigues mêlant rêves, amour et désillusions sur fond de chansons et chorégraphies originales.

Côté casting, des visages connus des téléspectateurs comme Esther Joy (Nos chers voisins), Isabel Otero (Diane, femme flic) ou Prudence Leroy (Plus belle la vie), mais aussi de jeunes talents repérés dans The Voice comme Gwendal Marimoutou, Vike ou Charlie Loiselier.

Grande nouveauté résultant du partenariat entre Netflix et TF1, le géant du streaming proposera une diffusion quotidienne. Après avoir dévoilé en avant-première les trois premiers épisodes de Tout pour la lumière ce 13 juin 2025, puis les épisodes 4 et 5 les samedis 14 et dimanche 15 juin, Netflix adopte un rythme quotidien à partir du 18 juin. Un épisode est mis en ligne chaque jour, du mercredi au dimanche, à 9h01.

De son côté, TF1 débute la diffusion du feuilleton le lundi 16 juin. C'est à 18h que les téléspectateurs pourront découvrir le programme sur la première chaîne. Les épisodes seront également disponibles en replay sur TF1+ au lendemain de leur diffusion. En tout, Netflix aura constamment cinq épisodes d'avance à proposer à ses abonnés par rapport à la première chaîne.

Quelle est l'intrigue de Tout pour la lumière ?

Dans Tout pour la lumière, Victoria Vargas, qui a connu la gloire avec un tube lorsqu'elle avait 20 ans, revient à La Ciotat, sa ville natale, après avoir tout quitté et tourné le dos à sa famille. Elle y découvre le Studio Lumière, un centre réputé de chant et de danse tenu par sa mère, qui se trouve dans le coma. Là-bas, de jeunes talents prêts à tout pour réussir la convainquent de rester. Naviguant entre secrets de famille et sa passion retrouvée pour la musique, Victoria partagera les drames et les espoirs d'un groupe d'artistes en devenir.

Quels acteurs au casting de Tout pour la lumière ?

Joy Esther : Victoria Vargas

Lannick Gautry : Max Vargas

Prudence Leroy : Justine Daoust

Louis Duneton : Hadrien Verzeroli

Ilan Evans : Ali Carvalho

Isabel Otero : Florence Delaunat

Gilles Cohen : Joël Louvet

Maud Jurez : Marina Malinowski

Charlie Loiselier : Maddie

Clément Massy : Éden Louvet

Amaya Carreté : Tess André

Marco Bouttin : Noah Goldberg

Marie Fèvre-Scheuermann : Solenn Verzeroli

Marie Alexandre : Élise Verzeroli

Yara Charry : Sultana

Abdellah Boujalal : Mohamed El Hachem

Loris Triolo : Élimane

Gwendal Marimoutou : Jacob

Vike Jeandidier : Nils Carpentier

Alex Doux : Julian

Louve Le Coadou : Baya Vargas

Quel jour et à quelle heure voir Tout pour la lumière en avance sur Netflix ?

Une chose est sûre, le public va devoir changer leurs habitudes pour visionner Tout pour la lumière. Netflix a diffusé les trois premiers épisodes le 13 juin 2025, avant d'adopter un rythme quotidien. Les épisodes sont mis en ligne sur le géant au N rouge du mercredi au dimanche à partir de 9h01 (aucune diffusion n'est prévue les lundis et mardis). Pour s'abonner à la plateforme de streaming, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).

A quelle heure voir Tout pour la lumière sur TF1 ?

Si vous n'avez pas d'abonnement à Netflix, Tout pour la lumière est également diffusé gratuitement à la télévision. C'est à partir du 16 juin 2025 que le premier épisode est diffusé sur TF1. L'horaire de diffusion quotidien est à 18h, avant Ici tout commence et Demain nous appartient. Les épisodes sont également disponibles en replay sur la plateforme de streaming TF1+ au lendemain de leur diffusion.