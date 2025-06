Titan  le naufrage de l'Ocean Gate : Netflix plonge dans les abysses d'une catastrophe annoncée

"Titan : le naufrage de l'Ocean Gate" explore les dessous du naufrage du sous-marin touristique. Ce documentaire choc est diffusé en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 11 juin 2025.

Titan : le naufrage de l'Ocean Gate est un documentaire Netflix qui revient sur la tragédie du Titan, ce petit sous-marin qui permettait de visiter le Titanic. Lorsqu'il disparaît des radars, le monde entier suit en direct les recherches, alors que l'espoir s'affaiblit d'heure en heure. Si des scientifiques ont établi depuis que la coque de la navette était endommagée, on ne sait toujours pas grand-chose de cette plongée macabre, ni de ses responsables involontaires.

En exclusivité pour Netflix, Titan : le naufrage de l'Ocean Gate plonge dans les abysses et explore les zones d'ombres de cette catastrophe, pour apporter des réponses. Réalisé par Mark Monroe (The dissident), ce documentaire choc est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 11 juin 2025.

Quelle est l'intrigue du documentaire Titan : le naufrage de l'Ocean Gate ?

Inauguré en 2021, le Titan est un petit sous-marin touristique qui effectue des plongées vers le Titanic. Le 18 juin 2023, alors qu'il vient de plonger avec cinq passagers, le vaisseau disparaît des radars. Pendant plusieurs jours, le monde entier suit le compte à rebours funeste jusqu'à l'épuisement certain de l'oxygène disponible à bord. Malgré des recherches de grande ampleur, on ne retrouvera jamais le sous-marin en entier. Des débris seront repêchés quelques jours plus tard.

Alors que le décès de l'équipage est confirmé, les questions pleuvent, mais les réponses sont succinctes et hésitantes. Ce n'est qu'un an plus tard que des chercheurs établiront la présence de défaillance sur la coque, ayant entraîné l'implosion de l'appareil. Titan : le naufrage de l'Ocean Gate se plonge sur les dessous d'une affaire très médiatisé et décrypte les mécanismes d'un drame annoncé, entre un PDG mégalomane et un matériel jamais homologué.

Où découvrir Titan : le naufrage de l'Ocean Gate en streaming ?

Titan : le naufrage de l'Ocean Gate est disponible en streaming sur la plateforme de Netflix depuis le 11 juin 2025. The Keepers, Wild Wild country, Netflix est célèbre pour ses documentaires choc. Pour découvrir Titan : le naufrage de l'Ocean Gate et ces autres documentaires, vous pouvez vous abonner au service dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres offres, à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois existent, plus chères mais sans publicités.