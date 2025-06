Escort Boys : toujours musclés, toujours fauchés... La série revient sur Prime Video pour une seconde saison

Escort Boys est une série française réalisée par Ruben Alves, sur l'escorting masculin. La saison 1 est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 23 décembre 2022, la seconde est sortie le 13 juin 2025.

Escort Boys c'est la série française sur l'escorting masculin diffusée sur Prime Video depuis le 22 décembre 2023, date a laquelle les abonnés ont pu découvrir la première saison. Réalisée par Ruben Alves (réalisateur des films La Cage dorée et Miss), Escort Boys est inspirée de la série israélienne Johnny and the Knights of Galilee, créée par Dani Rosenberg and Tom Shoval et s'exporte en Camargue pour l'occasion.

Entre scénario torride et questions de société, la première saison d'Escort Boys a séduit les spectateurs de Prime Video et a eu le droit à sa diffusion hebdomadaire sur TF1 en 2024. Le service d'Amazon a également prévu de gâter ses abonnés avec une deuxième saison, disponible en streaming sur la plateforme Prime depuis le 13 juin 2025.

Quelle est l'intrigue d'Escort Boys ?

Ben, Mathias, Ludo et Zack sont amis d'enfance et ont grandi en Camargue. Le jour où le père de Ben décède, c'est tout leur héritage familial qui risque de partir en fumée. Le jeune homme décide alors de reprendre l'exploitation d'apiculture de son père. Pour ça, il a besoin de beaucoup d'argent. Sa sœur, Charly, le branche alors sur un business très lucratif : l'escorting masculin. Ben n'a plus qu'à convaincre ses amis de se lancer avec lui. Ce plan, qui semblait pourtant si simple, pourrait bien s'avérer très dangereux.

Quels acteurs au casting d'Escort Boys ?

Guillaume Labbé : Ben

Ben Corentin Fila : Zack

Zack Simon Ehrlacher : Mathias

Mathias Thibaut Evrard : Ludo

Ludo Marysole Fertard : Charly

Charly Nadia Roz : Nora

Nora Caterina Murino : Olga

Olga Rossy de Palma : Mimi

Mimi Carole Bouquet : Catherine

Catherine Sarah Stern : Yaelle

Où découvrir Escort Boys en streaming ?

Les deux saisons d'Escort Boys sont disponibles en streaming sur la plateforme Prime Video. La saison 1 y est disponible depuis le 22 décembre 2023 et la saison 2, depuis le 13 juin 2025. La plateforme propose d'autres contenus sur le monde de l'escorting, comme la série The Client List avec Jennifer Love Hewitt, le film The Escort, ou encore le documentaire Escort Boys, ceux que veulent les femmes. Pour découvrir Escort Boys et les autres, vous pouvez vous abonner au service streaming Prime Video pour 6,99 euros par mois.