Nous les menteurs : le phénomène littéraire adapté en série sur Amazon

"Nous les menteurs" est une mini-série inspirée du roman à succès d'E. Lockhart. Disponible dès le 18 juin 2025 en exclusivité sur Prime Video.

Les vacances d'été, une île paradisiaque et des secrets de famille, voilà ce qui attend les abonnés de Prime Video dans la série Nous les menteurs (We Were Liars en VO). Développée par deux habituées des adaptations littéraires et de la narration Young Adult, Julie Plec (The Vampire Diaries) et Carina Adly Mackenzie (Roswell, New Mexico), Nous les menteurs réunit à l'écran Emily Alyn Lind, Caitlin Fitzgerald, ou encore Mamie Gummer. Quant à E. Lockhart, l'autrice du best-seller qui a inspiré la série, elle figure également au générique en tant que productrice.

Quelle est l'intrigue de Nous les menteurs ?

Nous les menteurs suit Cadence Sinclair Eastman, 17 ans, l'aînée des petits-enfants de la riche et puissante famille Sinclair, qui, comme chaque année, passe ses vacances estivales sur l'île privée de son grand-père en Nouvelle-Angleterre. Mais cette fois-ci, elle est victime d'un mystérieux accident. Tentant de recouvrer la mémoire sur ce qu'il s'est passé, Cadence découvre que ses amis et sa famille, qui avait pourtant l'air si parfaite, semblent avoir quelque chose à cacher.

Quels acteurs au casting de Nous les menteurs ?

Emily Alyn Lind : Cadence Sinclair Eastman

Shubham Maheshwari : Gat Patil

Esther McGregor : Mirren Sinclair Sheffield

Joseph Zada : Johnny Sinclair Dennis

Caitlin FitzGerald : Penny Sinclair

Mamie Gummer : Carrie Sinclair

Candice King : Bess Sinclair

Rahul Kohli : Ed Patil

David Morse : Harris Sinclair

Wendy Crewson : Tipper Sinclair

Où voir Nous les menteurs en streaming ?

Si vous appréciez les séries centrées sur les mystères adolescents comme Outer Banks ou Pretty Little Liars, vous aurez sûrement envie de découvrir les huit épisodes de Nous les menteurs. Pour cela, rendez-vous dès le 18 juin 2025 sur Prime Video. Pour s'abonner, la plateforme de streaming propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.