Kaulitz & Kaulitz : la nouvelle vie des jumeaux de Tokyo Hotel sur Netflix

"Kaulitz & Kaulitz" est une émission consacrée aux stars du groupe Tokyo Hotel, Tom et Bill Kaulitz. Deux saisons sont disponibles sur Netflix.

2005, le monde découvre Monsoon, le hit d'un groupe de pop rock émo venu d'Allemagne. C'est le début de la Tokyo Hotel Mania qui va battre son plein jusqu'au début des années 2010, période où les deux stars du groupe, Bill et Tom Kaulitz, s'installent à West Hollywood.

L'émission Kaulitz & Kaulitz est réalisée par Michael Schmitt (Shiny_Flakes : Le Petit Baron du Darknet) et Annika Blendl (Modern Murder : Secouristes en danger) et filme la vie des jumeaux les (presque) plus célèbres au monde.

La première saison, diffusée en streaming sur Netflix depuis le 25 juin 2024, suit la tournée mondiale Beyond the world tour avec les autres membres du groupe : Georg Listing et Gustav Schäfer. La deuxième saison est disponible en streaming sur Netflix depuis le 17 juin 2025 et raconte, cette fois, le quotidien des deux stars dans leur vie hollywoodienne.

Quelle est l'intrigue de Kaulitz & Kaulitz ?

On les a découvert adolescents et leur style a rapidement fait d'eux des stars internationales. Neuf albums, neuf tournées mondiales et des millions de fans plus tard, Tom et Bill Kaulitz sont devenus adultes, même s'ils n'ont pas perdu leur sens du style. Toujours aussi proches, les jumeaux vivent tous les deux à Los Angeles, mais leurs existences divergent désormais.

Bill assume enfin pleinement son homosexualité et est bien décidé à se montrer tel qu'il est, c'est-à-dire un fêtard amoureux de la vie (et de shopping pointu). De son côté, Tom mène une existence paisible auprès de son épouse et compatriote, la célèbre mannequin Heidi Klum. Entre chamailleries et complicité, les deux Kaulitz nous montrent que, célèbres ou pas, les relations fraternelles sont aussi complexes que précieuses !

Où découvrir Kaulitz & Kaulitz en streaming ?

La docu-série Kaulitz & Kaulitz est diffusée en streaming sur la plateforme Netflix. La première saison est disponible depuis le 25 juin 2024, et la deuxième saison disponible depuis le 17 juin 2025. Kaulitz & Kaulitz n'est pas la seule émission Netflix à suivre le quotidien de stars internationales. Beckham, Pamela Anderson : a love story, ou encore Harry & Meghan, tous ces contenus sont également diffusés sur le service du géant du streaming et vous pouvez les découvrir à partir de 7,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher, mais avec publicités.