The Waterfront : un thriller familial inspiré de faits réels à voir sur Netflix

Avis de tempête dans un port de Caroline du Nord avec la série The Waterfront sur Netflix.

Comment maintenir son empire à flot quand tout semble partir à vau-l'eau ? C'est la question que se pose la famille Buckley qui tente de sauver son entreprise de pêche implantée en Caroline du Nord. Inspirée de faits réels (qui n'ont pas été communiqués en amont), la série a été supervisée par le showrunner Kevin Williamson (Scream, Dawson, Vampire Diairies).

Au casting de cette série qui n'est pas sans rappeler l'intrigue du thriller familial de l'excellente Ozark, on retrouve Maria Bello (A History of Violence, NCIS), Jake Weary (Animal Kingdom, Ça : Chapitre 2) et Melissa Benoist (Glee, Whiplash). Ils seront entourés entre autres de Rafael L. Silva (9.1.1) et Topher Grace (Spiderman 3). Les 8 épisodes de la première saison de la série seront disponible à partir du 19 juin 2025 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de la série The Waterfront ?

Pendant des décennies, la famille Buckley a régné en maître sur Havenport, contrôlant l'industrie de la pêche comme les restaurants de la ville. Mais alors que le patriarche, Harlan, se remet de deux crises cardiaques, son empire commence à péricliter, poussant sa femme, Belle, et son fils Cane à se jeter à l'eau pour maintenir les affaires familiales à flot.

Quels acteurs au casting de la série The Waterfront ?

Holt McCallany : Harlan Buckley

Maria Bello : Mae Buckley

Jake Weary : Cane Buckley

Melissa Benoist : Bree Buckley

Danielle Campbell : Peyton Buckle

Humberly Gonzalez : Jenna Tate

Rafael Silva : Shawn Wilson

Brady Hepner : Diller Hopkins

Gerardo Celasco : DEA Agent Marcus Sanchez

Michael Gaston : Shérif Clyde Porter

Topher Grace : Grady

Dave Annable : Wes Larsen

Zach Roerig : Troy

Où voir la série The Waterfront en streaming ?

Pour regarder la série The Waterfront, dont la saison 1 est mise en ligne le 19 juin 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).