TF1 bientôt disponible sur Netflix : tout ce que ça va changer pour les abonnés

Le géant du streaming américain et le groupe audiovisuel français s'allient pour proposer de nouveaux programmes sur la plateforme.

C'est une petite révolution dans le paysage audiovisuel français. Les abonnés de Netflix pourront bientôt découvrir les programmes de TF1 sur leur interface. Ce mercredi 18 juin, le groupe télévisuel a annoncé l'arrivée de cinq de ses chaînes (TF1, TMC, TFX, LCI et TF1 Séries Films) et les contenus de TF1+ sur la plateforme de streaming américaine.

Les séries, émissions, films et autres productions de TF1 seront ainsi accessibles sur Netflix en replay, mais aussi en direct ! Ce partenariat vient consolider une relation vieille de dix ans, qui s'était accélérée ces derniers mois avec la mise en ligne des productions communes Tout le bleu du ciel ou Tout pour la lumière.

Quels programmes seront disponibles ?

Les abonnés de Netflix retrouveront sur la plateforme de streaming l'ensemble des programmes actuellement disponibles, comme les séries Stranger Things, Squid Game, La chronique des Bridgerton ou toutes les autres productions du N rouge. A cela s'ajoutera simplement les programmes de TF1.

Les abonnés vont ainsi retrouver TF1, TMC, TFX, LCI et TF1 Séries Films en direct, leurs séries (Plus belle la vie, Demain nous appartient, HPI...) et leurs divertissements (Koh Lanta, Danse avec les Stars...) en replay, mais aussi les émissions spécialisées ou les émissions d'information (les journaux télévisées, Quotidien, Sept à huit...) ou les événements sportifs en direct. Les films et séries disponibles sur TF1+ seront également proposées. En revanche, les contenus d'agrégation (ceux liés aux accords avec Arte, La Chaîne L'Equipe ou Le Figaro TV) ne sont pas concernés.

Les tarifs de Netflix vont-ils changer ?

Aucune information sur une modification des tarifs de Netflix n'a été pour le moment communiquée : on ne sait pas si un surcoût ou une option TF1 sera ajoutée aux abonnements, ni si les prix vont gonfler en fonction. En revanche, les contenus de TF1 devraient s'accompagner de coupures publicitaires, nous apprend Le Parisien. Cela, même si vous n'avez pas souscrit à l'abonnement avec publicités.

A quoi cela va-t-il ressembler ?

Les abonnés de Netflix auront toujours accès à leur interface classique. A ce la s'ajoutera donc une place accordée aux programmes de TF1 sur la page d'accueil, mais également dans un onglet dédié et dans une tranche Netflix présentée à l'horizontal. Dans les recommandations personnalisées, vous pourrez retrouver, pêle-mêle, aussi bien les productions originales de la plateforme que les fictions de la Une.

A quelle date TF1 sera-t-il sur Netflix ?

Il faudra encore patienter avant de découvrir TF1 sur Netflix. Le groupe audiovisuel français a annoncer son arrivée sur la plateforme de streaming au N rouge pour l'été 2026. Aucune date précise n'a pour le moment été annoncée.