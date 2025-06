Blake Lively vs Justin Baldoni : enfin un documentaire sur l'une des grandes controverses d'Hollywood

"Blake Lively vs Justin Baldoni : Accusations à Hollywood" est un documentaire retraçant la bataille judiciaire que se livrent les deux stars du film "Jamais plus". Disponible dès le 23 juin 2025 sur Max.

C'est une affaire judiciaire très médiatisée dont vous avez sûrement entendu parler : en décembre 2024, Blake Lively a déposé plainte contre Justin Baldoni pour harcèlement et agression sexuelle sur le tournage du film Jamais plus. Rejetant ces accusations, Baldoni riposte en déposant plainte pour diffamation (plainte qui a depuis été écartée par le juge en charge de l'affaire).

Alors que le procès n'a pas encore eu lieu, l'affaire a déjà inspiré un premier documentaire diffusé au Royaume-Uni, mais il semblerait que l'originalité de Blake Lively vs Justin Baldoni : Accusations à Hollywood repose sur sa volonté d'adopter le point de vue des deux parties. À travers des archives, des reconstitutions, des témoignages et des extraits d'audiences publiques, le documentaire de 44 minutes décortique cette bataille médiatique pleine de rebondissements.

L'affaire Lively-Baldoni

Le succès commercial de Jamais plus, basé sur le best-seller de Colleen Hoover, a rapidement été éclipsé par le scandale médiatique opposant ses deux têtes d'affiche, Blake Lively et Justin Baldoni. Mais que s'est-il passé ? Au cœur de cette affaire, une scène intime du film dans laquelle Baldoni aurait mis Lively mal à l'aise. L'actrice de Gossip Girl se plaint en effet de débordements physiques et verbaux de la part de Baldoni. Elle l'accuse également d'avoir mené une campagne de dénigrement visant à la discréditer aux yeux d'Hollywood.

De son côté, Baldoni a immédiatement rejeté ces accusations et poursuivi Lively pour diffamation. Il l'accuse également, avec son mari Ryan Reynolds, d'extorsion et atteinte à la vie privée. Selon l'acteur de Jane the Virgin, Ryan Reynolds se serait moqué directement de lui à travers le personnage de Nicepool dans le blockbuster Deadpool et Wolverine. Notons que la chanteuse Taylor Swift s'est aussi retrouvée mêlée à cette affaire en raison de sa relation personnelle avec l'actrice.

Le procès est prévu pour mars 2026, mais le documentaire Blake Lively vs Justin Baldoni : Accusations à Hollywood devrait permettre de faire patienter les spectateurs friands de scandales médiatiques.

Où voir Blake Lively vs Justin Baldoni en streaming ?

Pour en savoir plus sur l'affaire qui passionne l'opinion publique et les médias, rendez-vous depuis le 23 juin 2025 sur Max. Pour voir Blake Lively vs Justin Baldoni : Accusations à Hollywood, mais aussi profiter du catalogue de la plateforme de streaming, il suffit de s'abonner. Le tarif d'un abonnement à Max varie entre 5,99 euros par mois (pour un abonnement basic avec publicités), 9,99 euros par mois (abonnement standard) et 13,99 euros par mois (abonnement premium).