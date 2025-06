KPop Demon hunters : tout sur le film animé de Netflix qui met en scène des stars de la K-Pop

Les Blackpink n'ont qu'à bien se tenir : "Kpop Demon hunters" débarque sur Netflix pour satisfaire les fans du genre musical coréen et les mordus d'animation. Les infos sur le programme.

Membres d'un groupe de K-Pop le jour, chasseuses de démons la nuit : un scénario simple et efficace qui n'est pas sans rappeler la double vie de nombreux autres super-héros (Superman en tête, justicier journaliste !). KPop Demon Hunters entend réunir le public de la K-Pop et celui des fans d'animation. Le film, produit par Sony Pictures Animation (le même studio derrière des succès comme Spider-Man : Into the Spider-Verse et Hotel Transilvania) est disponible à partir du 20 juin 2025 sur Netflix.

Pour incarner les voix de ces personnages, la version originale a misé sur des stars : Arden Cho, actrice américaine d'origine coréenne connue pour son rôle de Kira Yukimura dans Teen Wolf, Ji-young Yoo, connue pour ses apparitions dans la mini-série Expats et Until Dawn, Kim Yoon-jin et Daniel Dae Kim, tous deux visages bien connus de Lost : Les Disparus.

Quelle est l'intrigue de la série d'animation KPop Demon Hunters ?

Les membres d'un groupe de K-Pop célèbre doivent concilier leur vie sous les feux de la rampe et leur identité secrète de chasseuses de démons, le tout baignant dans un décor coloré de mode, de cuisine, de style et du mouvement musical le plus populaire de la génération actuelle.

Quels acteurs au casting de voix de la série d'animation KPop Demon Hunters ?

Arden Cho : Rumi

May Hong : Mira

Ji-young Yoo : Zoey

Ahn Hyo-Seop : Jinu

Kim Yoon-jin : Celine

Daniel Dae Kim : the Healer Han

Joel Kim Booster : le présentateur

Liza Koshy : la présentatrice

Ken Jeong : Bobby

Lee Byung-hun : Gwi-Ma

Où voir la série d'animation KPop Demon Hunters en streaming ?

La série d'animation KPop Demon Hunters est diffusée en exclusivité sur Netflix depuis le 20 juin 2025. Afin de profiter des nouveaux épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).