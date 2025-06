Maintenant ou Jamais : un documentaire sur le FC Montfermeil à ne pas rater pour les fans de foot

"Maintenant ou Jamais : FC Montfermeil" est une mini-série documentaire qui suit le meilleur club de foot amateur de France. Les épisodes sont disponibles en streaming sur Max depuis le 20 juin 2025.

Maintenant ou Jamais : MC Montfermeil est une série documentaire réalisée par Ousmane Ly. Notamment connu pour avoir réalisé les vidéos d'artistes reconnus comme Orelsan ou Slimane, il s'attaque cette fois au documentaire en suivant pendant un an un groupe de jeunes du club de football amateur le FC Montfermeil qui espèrent se faire repérer par un agent et intégrer un club de football professionnel.

Les deux premiers épisodes de la série ont été présentés en exclusivité au festival Cannes Série le 24 avril 2025. Chaque année, en avril, le festival Cannes Série découvre et ou récompense les séries qui vont compter cette année. Maintenant ou Jamais : MC Montfermeil est également diffusé en streaming sur MAX, a raison d'un épisode par semaine, depuis le 20 juin 2025.

Quelle est l'intrigue de Maintenant ou Jamais : MC Montfermeil ?

Le FC Montfermeil, club de la région parisienne, est connu pour la qualité de ses jeunes joueurs. Les agents et les plus grands clubs viennent de toute l'Europe pour assister aux matchs du club et repérer les espoirs de demain. Isaac, Anis, Kéba, Neel, Ibé, Mathias, Marwan ont eu la chance d'être acceptés au sein de ce club et espèrent décrocher un contrat au terme de la prochaine saison. Cette année sera décisive et chaque erreur peut leur coûter leur avenir. Mais entre les exigences des entraîneurs et les attentes de leur de leurs familles, la pression est immense et il n'est pas toujours facile de trouver sa place. D'autant que dans le football professionnel, il y a beaucoup de candidats pour très peu d'élus.

Où voir Maintenant ou Jamais : MC Montfermeil en streaming ?

La mini-série Maintenant ou Jamais : MC Montfermeil est disponible en streaming à raison d'un épisode par semaine sur Max depuis le 20 juin 2025. Pour découvrir le quotidien de sept espoirs du foot et d'autres contenus similaires comme Tigers ou Winning Time, vous pouvez vous abonner au service de vidéo à la demande du service Max à partir de 5,99 euros par mois.