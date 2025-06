Head over heels : tout sur la série fantastique sud-coréenne sur Prime Video

La plateforme de streaming met en ligne une nouvelle série fantastique coréenne pour adolescents le 23 juin 2025.

Après la série d'horreur All of Us Are Dead pour Netflix et Hierarchy, Cho Yi-hyun s'illustre dans une nouvelle série fantastique pour adolescents. Dans le K-Drama Head Over Heels, à découvrir depuis le 23 juin 2025 sur Prime Video, elle incarne une lycéenne au double visage : Park Seong-ah, élève discrète le jour, devient la nuit Faire Cheon-ji, une extralucide la nuit. Quand un nouvel élève débarque dans sa classe et qu'elle le sait en danger de mort, elle décide de jouer avec le destin pour le sauver.

Cette romance empreinte de surnaturel est adaptée d'un webtoon populaire. À la réalisation, on retrouve Kim Yong-wan (Love Alarm 2), tandis que le scénario est écrit par Yang Ji-hoon (Class of Lies). Ensemble ils ont déjà collaboré sur The Whirlwind et The Cursed. Valeur montante de la K-drama, Cho Yi-hyun a déjà tourné dans plusieurs films de cinéma, dont Metamorphosis de Kim Hong-seon et de productions tv (Hospital Playlist, School 2021). Face à elle, Choo Young-woo, connu pour ses rôles dans les séries : The Tale of Lady Ok et The Trauma Code : Heroes on Call.

Quelle est l'intrigue de la série Head over Heels ?

Park Seong-ah est une lycéenne ordinaire, seulement en apparence. Chaque nuit, elle devient Fairy Cheon-ji, une chamade mystérieuse capable de percevoir les fragments du destin. Lorsqu'un nouvel élève, Bat Gyeon-woo arrive dans sa classe, Seong-ah a une vision inquiétante : il va mourir. Déterminée à empêcher cette tragédie, elle tente de se rapprocher de lui tout en gardant ses pouvoirs secrets. Mais plus elle s'investit dans sa mission, plus elle se rend compte que le destin de Gyeon-woo est intimement lié au sien.

Quels acteurs au casting de la série Head over Heels ?

Yi-Hyun Cho : Park Seong-ah

Choo Young-woo : Bae Gyeon-woo

Ja-Hyeon Chu : Yeom Hwa

Mi-kyung Kim : Shaman

Où voir la série Head over Heels en streaming ?

Head over Heels est à regarder en exclusivité sur Prime Video dès le 23 juin 2025. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.