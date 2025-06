Countdown : enquête sous haute tension avec Jensen Ackles sur Prime Video

Enquête sous haute tension avec "Countdown", cette nouvelle série qui rassemble un très beau casting. Les infos sur le programme.

Après Supernatural disponible sur Apple TV+ et The Boys (et son spin-off Gen V) sur Prime Video, Jensen Ackles honore une nouvelle fois son contrat de collaboration avec Amazon avec, cette fois, une série policière scénarisée par Derek Haas (co-créateur de Chicago Fire et à l'écriture des films 2 Fast 2 Furious et Wanted). Les 13 épisodes sont disponibles au compte-goutte à partir du 25 juin 2025 sur la plateforme de streaming, d'abord avec la diffusion de trois épisodes puis un par semaine.

Pour jouer les enquêteurs, Prime Video a rassemblé du beau monde : Jessica Camacho (Watchmen) dans le rôle d'une agent aguerrie du DEA, Eric Dane (Dr Sloan dans Grey's Anatomy et Cal Jacobs dans Euphoria) dans la peau d'un vétéran autoritaire du FBI, Violett Beane (The Resident), en experte de la cyber-enquête.

Quelle est l'intrigue de la série Countdown ?

Lorsqu'un agent du Département de la Sécurité intérieure est assassiné en plein jour, l'inspecteur Mark Meachum du LAPD est recruté dans une unité spéciale secrète, aux côtés d'agents infiltrés de toutes les branches des forces de l'ordre, pour enquêter. Mais la traque du tueur révèle bientôt un complot bien plus sinistre que quiconque aurait pu l'imaginer, déclenchant une course contre la montre pour sauver une ville de millions d'habitants.

Quels acteurs au casting de la série Countdown ?

Jensen Ackles : Mark Meachum

Jessica Camacho : Amber Oliveras

Eric Dane : Nathan Blythe

Violett Beane : Evan Shepherd

Elliot Knight : Keyonte Bell

Uli Latukefu : Luke Finau

Jonathan Togo : Damon Drew

Où voir la série Countdown en streaming ?

La série Countdown est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 25 juin 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.